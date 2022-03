Wildunfall mit Feldhasen führt in Gauting zu Totalschaden

Zu einem Unfall mit einem Feldhasen und einem weiteren Unfall mit einem Reh kommt es heute Nacht bei Gauting.

Gauting-Unterbrunn - Von Gilching in Richtung Starnberg fährt einr Autofahrer aus Hochstadt gegen Mitternacht. Bei Unterbrunn überquert unerwartet ein Feldhase die Straße. Bei einer Vollbremsung verliert der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Heute Nacht gegen 0.05 fuhr ein 23-Jähriger Mann aus Hochstadt mit seinem Mercedes der E-Klasse auf der Staatsstraße 2069 von Gilching kommend in Richtung Starnberg, als kurz nach der Abzweigung zur Weßlinger Straße ein Hase die Fahrbahn von links überquerte. Um die Kollision mit dem Hasen zu verhindern beziehungsweise diesem auszuweichen, führte der Autofahrer laut Polizei eine Vollbremsung durch, wobei er trotzdem das Tier erfasste und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Auto prallt an Brückenpfeiler und driftet in Acker ab

Der Mercedes kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, prallte in der Folge unter der kommenden Unterführung gegen den dortigen Randstein beziehungsweise den Brückenpfeiler auf der Gegenseite, ehe er in einen Acker abdriftete, um anschließend wieder auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung zum Stehen zu kommen.

Fahrer und Beifahrer aus Hochstadt verletzen sich

Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hochstadt, erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen an der Stirn. Am Mercedes entstand durch die erheblichen Beschädigungen an der Front und am Heck Totalschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Unterbrunn sichert die Unfallstelle

Die Freiwillige Feuerwehr Unterbrunn sicherte für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung des Pkw die Unfallstelle ab. Der Feldhase wurde durch den Zusammenstoß getötet.

Eine Stunde vorher Wildunfall mit einem Reh

Gut eine Stunde zuvor war es ebenfalls auf der Staatsstraße 2069 in derselben Fahrtrichtung kurz vor der Abzweigung nach Unterbrunn zu einem Wildunfall gekommen, als ein Reh die Fahrbahn ebenfalls von links überquerte Dabei konnte ein 27-jähriger aus dem Landsberger Bereich mit seinem Renault einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Dabei wurde die Front des Pkw linksseitig stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet.