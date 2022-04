Wintereinbruch: Vorbereitende Arbeiten für den Bau des B2-Tunnels in Starnberg verzögert sich

In Starnberg kommt es ab Mittwoch wegen Verkehrssicherungsmaßnahmen zum Tunnelbau zu Verkehrsbehinderungen. © Staatliches Bauamt Weilheim/Symbolbild

Starnberg - Witterungsbedingt muss die Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Nordzulauf des B2-Tunnels in Starnberg verschoben werden. Doch ab Mittwoch wird es eng auf Starnbergs Straßen.

Der Straßenbau für den künftigen Nordzulauf des Tunnels Starnberg geht mit dem Umbau der Münchner Straße in die nächste Phase. Zwischen S-Bahnbrücke und Uhdestraße auf Höhe der Esso-Tankstelle wird der Gehwegbereich und die rechte Fahrspur stadtauswärts gesperrt. Trotzdem verbleiben auf der Münchner Straße (B2) zwei Fahrspuren in jede Richtung, wobei die jeweils innere Fahrspur auf zwei Meter Breite reduziert ist.

Laut Staatlichem Bauamt Weilheim erfolgt eine zweitätige Verschiebung des Starts der Verkehrsphase nach hinten. Am Mittwoch, 6. April wird in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die Baustellenfläche sowie die Verkehrssicherung eingerichtet. Dabei wird in jede Fahrtrichtung die jeweils innere Fahrspur auf zwei Meter Breite reduziert. Von stadteinwärts kommend kann weder in die Gautinger Straße noch in die Uhdestraße eingebogen werden. Von stadtauswärts kommend kann nicht in die Uhdestraße eingebogen werden.

Umleitung über die Perchastraße

Die Umleitung erfolgt für die Gautinger Straße über die Petersbrunner Straße, beziehungsweise für die Uhdestraße über die Perchastraße. Außerdem kann von stadtauswärts kommend nicht in die Uhdestraße eingebogen werden. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Perchastraße.

Hier der Link zu unserer ursprünglichen Pressemitteilung vom 28. März: https://www.stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/2022/28/

Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen.