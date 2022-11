Winterzauber-Weihnachtsmarkt bei Montessori in Inning

Auch dieses Jahr wird beim Montessori-Winterzauber in Inning viel Abwechslung geboten. © Montessori Inning

Inning – „Wir wollen gemütlich zusammenkommen und bei unserem Montessori Winterzauber auch ausreichend Zeit für Gespräche haben“, so Kathrin Schweyer, Schulleiterin in Inning. Am Samstag, 26. November, verwandeln sich Montessori-Schule und -Kinderhaus wieder zum perfekten Ort, um sich vorweihnachtlich einzustimmen.

Viele Produkte, die präsentiert und verkauft werden, stellen die Schülerinnen und Schüler selbst her. Der Erlös geht ausschließlich an Schulprojekte, wie beispielsweise die eigene Schul-Imkerei. Heiß begehrt sind auch die liebevoll gebundenen Advents- und Türkränze.



Kränze, Honig und Kunsthandwerk aus der Region

Wie jedes Jahr beteiligen sich Aussteller aus der Region mit feinstem Kunsthandwerk, außergewöhnlichen Geschenkideen und regionalen Produkten. Kulinarische Genüsse, Bastelaktionen, Aufführungen der Akrobatik-Gruppe und die weihnachtliche Musik der Schülerinnen und Schüler machen diesen Weihnachtsmarkt zu etwas ganz Besonderem.



Akrobatik, Kulinarik und Musik

Zudem können interessierte Eltern mit Pädagogen, Elternbeirat und dem Vorstand sprechen und sich über Kindergarten, Schule und den Förderverein Montessori Ammersee informieren. Geöffnet ist der Winterzauber von 15 bis 20 Uhr. (kb)