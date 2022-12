»Wir möchten Danke sagen«

Freude über die Spenden aus Würmtal: (v.r.) Chirurg Balaban Serhii, Burlea Oleg, der Chefarzt des Krankenhauses, Antje Hettler und Christiane Bauer aus Königswiesen, Elvira Zechalo (in der dunklen Jacke) und die Mitarbeiter des Krankenhauses. Insgesamt wurde vier Krankenhäusern in Reni, Odessa und Mykolajiw mit Medizingütern im Wert von über 20.000 Euro geholfen.

Elvira Zechalo aus Gauting hat mit vielen Unterstützern das Jahr über Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt

Von Oliver Puls schließen

Gauting/Reni – Elvira Zechalo aus Gauting hat bereits vor dem Krieg in ihrer Heimat Ukraine regelmäßig Hilfslieferungen für die Region um die Stadt Reni im Süden des Landes auf den Weg gebracht. Seit rund zehn Monaten ist sie in einem Ausnahmezustand. Denn seit Kriegsbeginn sammelt sie hier vor Ort zusammen mit der evangelischen Kirche in Gauting und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern Hilfsgüter aller Art und fahren sie in die Ukraine.

„Noch in Friedenszeiten haben wir mit der Gemeinde Gauting und der evangelischen Kirchengemeinde in Gauting meine Landsleute in der Ukraine unterstützt, überwiegend viele Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen“, schildert Elvira Zechalo anlässlich ihres Dankes an die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer. „In dieser schweren Zeit, in der meine Heimat sich über neun Monate im ungleichen Krieg gegen den Angreifer Russland befindet und der für die Ukrainer zum Überlebenskampf zwischen Leben und Tod geworden ist, ist es enorm wichtig die Zivilbevölkerung maximal zu unterstützen“, betont sie weiter.



Russland hat in den vergangenen Wochen mit Raketen und Bomben weite Teile der Infrastruktur zerstört. Und weitere Zerstörungen folgen Tag für Tag. Die Folge ist, ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung ist nicht nur ohne Stromnetz abgeschnitten, sondern hat auch keine Heizung und ist ohne Wasserversorgung. „Über die Luftangriffe wird versucht, die Ukraine als Staat zu vernichten, das Volk zu brechen und das ganze Land Bucha und Irpin gleichzumachen. Trotzdem bleibt die Bevölkerung meiner Heimat standhaft, lässt sich nicht unterkriegen und verteidigt ihre Werte weiter. Das macht mich sehr stolz“, schreibt Elvira Zechalo. Gleichzeitig breche es ihr das Herz, jeden Tag über die Folgen des Kriegs, über Tod und das Leiden der Menschen zu erfahren.



Zusammen mit vielen Volontären und Freiwilligen verschiedener Organisationen sammelte sie auch Spenden ein und finanzierte so alles Notwendige an Hilfsgütern, was den Menschen unmittelbar direkt vor Ort fehlt.



„Jetzt ist die Zeit Danke zu sagen an allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mir zur Seite stehen, die beim Sammeln, Sortieren und Verpacken der Hilfsgüter helfen und die es mir ermöglicht haben, die Transporte in die Südukraine zu verwirklichen“, betont Elvira Zechalo. Besonders wendet sie sich an Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer und seine Frau Kerstin, die stets ein offenes Ohr haben. „Und dafür, dass immer da sind für die Menschen meiner Heimat“ (siehe auch Kasten unten).



Elvira Zechalo, die sich am vergangenen Mittwochmorgen erneut mit Hilfsgütern auf den Weg in Richtung Ukraine gemacht hat, wünscht sich für die anstehenden Weihnachtstage nur eins: ein friedliches Weihnachten. Und allen, die immer so tatkräftig unterstützen – jetzt auch wieder mit den Spenden für diesen besonders harten Winter – ein „gutes neues Jahr und herzlichen Dank“.

Ihr Dank geht an Tobias Bertels, Markus Bründl, Oliver Freygang, Kristijan Ruzic, Familie Iskrov, Antje Hettler, Christiane Bauer, Elisabeth Meier, Birner Matthias, Birner Stephan, Mallmann Christof, Ralf Langmann, Hölch Helmuth, Iryna Henneberger, Anna Schönberger, Natascha Gertsmann, Claudia Einert, Irene Wagner, Elvira Stamm, Cristina Bergada, Familie Ilett, Karin und Willy Steckmann, Familie Paulus, Julia Muser, Fritz Trautmann, Schüler des Otto-von-Taube-Gymnasiums, besonders Matti Muser mit Schulleiterin Sylke Wischnevsky, Deniz Ulukut, Veruschka und Florian Weber, Martin Reiser, Madina Muslieva, Katalin Lutz, Familie Häussinger, Günter Göggelmann und den vielen anderen.