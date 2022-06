Wird das neue Feuerwehrhaus in Feldafing ans alte Rathaus gebaut?

Von: Petra Straub

Teilen

An Stelle der Ratsstuben (rechts im Bild) ein Feuerwehrhaus zu bauen, finden Gegner dieser Gemeinderatsentscheidung auch optisch unpassend. © Photographer: Andrea Jaksch

Feldafing – Mit einer Stimmenmehrheit von 8:5 entscheidet der Gemeinderat Feldafing im Oktober, an Stelle der Gaststätte Ratsstuben am alten Rathaus ein Feuerwehrhaus zu bauen. Jetzt sammeln Bürgerinnen und Bürger Unterschriften, weil sie die Ratsstuben und Nebenräume zur Nutzung in der bisherigen Form erhalten möchten.

300 Unterschriften waren es am Dienstag. 430 sind nötig, um einen Bürgerentscheid initiieren zu können. Auch Feldafings Bürgermeister wendet sich an die Bevölkerung.

Neues Tanklöschfahrzeug passt nicht in altes Feuerwehrhaus

Dieser Tage erhalten die Feldafinger Haushalte Post aus dem Rathaus. Darin erklärt Bürgermeister Bernhard Sontheim, warum sich die Gemeinde zum Bau eines Feuerwehrhauses und zum Standort an den Ratsstuben entschieden hat. Das alte genüge den Vorschriften nicht mehr, entspreche auch nicht den Anforderungen an ein modernes Feuerwehrhaus und zudem passe das demnächst benötigte Tanklöschfahrzeug nicht ins alte Feuerwehrhaus. Die Suche nach einem geeigneten Standort habe sich die Kommune „nicht leicht gemacht“ und den Standort am alten Rathaus von acht geprüften Standorten als den „am besten geeigneten“ befunden.

Was wird aus dem Treffpunkt in den Ratsstuben in Feldafing?

Dem Gemeinderat sei bewusst, dass die Ratsstuben „wichtiger Treffpunkt“ seien. Doch der Pächter höre aus Altersgründen auf und eine erforderliche Gebäudesanierung für etwa 700.000 Euro sei hoch. Es gebe dringende Aufgaben wie den Feuerwehrhausbau und die Überarbeitung von Standbad, Turnhalle und altem Rathaus. „Wäre ein Bürgerbegehren für den Erhalt der Ratsstuben erfolgreich, würde das Gebäude zwar nicht abgerissen, aber es könnte trotzdem nicht mehr genutzt werden“, schreibt Sontheim. Zudem müsste bei Erfolg des Bürgerbegehrens für den Feuerwehrhausbau ein Grundstück im Außenbereich erschlossen werden, was viel Geld und Zeit koste. Die Feuerwehr sei – anders als der Erhalt des Restaurants – Pflichtaufgabe der Gemeinde. Um es an geplanter Stelle realisieren zu können, weist Sontheim auf die Möglichkeit hin, die im Rahmen des Bürgerbegehrens geleistete Unterschrift zurückzunehmen.

Viele Vereine treffen sich in den Ratsstuben

Günter Rusche, einer der sechs auf der Unterschriftenliste genannten Personen, sammelt weiterhin Unterschiften. 300 sind es bereits, sagt er am Dienstag und erklärt, warum die Ratsstuben aus Sicht einiger Bürgerinnen und Bürger für das kulturelle Leben im Ort als Gaststätte und Veranstaltungsort unersetzlich sind. Sie seien „der Treffpunkt im Ort“ und der Betrieb, in dem das Feldafinger Dorfleben stattfinde – Versammlungen und Feiern der kleineren Vereine ohne eigene Bleibe wie VdK, Böllerschützen, Altschützen, Soldaten- und Kameradschaftsverein und Verschönerungsverein, Geburtstagsfeiern von Bürgerinnen und Bürgern. Dort gebe es auch einen Saal, Lagerräume, Kegelbahn und Schießstätte.

In den Ratsstuben in Feldafing finden derzeit Treffen von Vereinen sowie Feste von Bürgerinnen und Bürgern statt. © Andrea Jaksch

Zudem findet Rusche den Standort „mitten im Ort“ für ein Feuerwehrhaus „optisch unmöglich“, zumal es sich neben dem denkmalgeschützen alten Rathaus befindet. In der Erklärung zum Bürgerbegehren „Erhalt der Ratsstuben Feldafing“, in dem es insbesondere darum geht, dass das Gebäude nicht abgerissen wird, wird auf den „unwiderruflichen Wertverlust des alten Kerns von Feldafing“ hingewiesen, zu dem ein neuer Anbau an Stelle der Ratsstuben führen würde. Zudem würde dadurch eine „vernünftige zentrale bürgerliche Gaststätte am Ort fehlen“ und drohe das kulturelle Leben der Gemeinde weiter zu verarmen.



Auf der Suche nach alternativen Vereinsräumen

Und obwohl der Bürgermeister in seinem Schreiben an die Haushalte keinen alternativen Standort für Treffen anbietet, so hat er gegenüber Rusch, der bei den Altschützen aktiv ist, erwähnt, dass der Verein möglicherweise im alten Feuerwehrhaus eine neue Bleibe finden könnte. Doch das dauert, befürchtet Rusche. Deshalb seien seine Schützenkollegen bereits auf der Suche nach anderen Räumlichkeiten.



Der Gastwirt hat Verständnis für die Entscheidung der Gemeinde

Der Gastwirt der Ratsstuben, Marko Zaja vom kroatischen Restaurant Makarska Grill, ist Vertreter des Bürgerbegehrens. „Ich weiß, dass ich raus muss“, sagt er und erwähnt die Gründe der Gemeinde. „Dafür habe ich Verständnis“, sagt der 64-Jährige, der seine drei Söhne erwähnt, die er nach der Restaurantschließung unterstützen möchte. Er sei mit dem Bürgermeister ständig im Kontakt und könne noch bis zum April oder Mai 2023 bleiben.