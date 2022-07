Wo die Bodenpreise im Landkreis Starnberg besonders steigen

Gutachterausschuss gibt neue Richtwerte bekannt

Landkreis - Wie das Landratsamt Starnberg mitteilt, hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Landkreis Starnberg neue Bodenrichtwerte veröffentlicht. Das Ergebnis überrascht nicht. Wo die Preise für Wohnbauland besonders steigen.

Im Durchschnitt liegt die Preissteigerung landkreisweit zum Stichtag 1. Januar 2022 bei 15,3 Prozent, dagegen stagnierten die Preise beim Gewerbegrund weitestgehend bei eine Plus von 0,2 Prozent. Ebenfalls ein Anstieg, wenn auch vergleichsweise gering, weisen die land- und forstwirtschaftlichen Flächen mit einem Plus von 6,9 Prozent auf. Die komplette Bodenrichtwertliste kann im Gutachterausschuss für 250 Euro erworben werden. Es besteht auch die Möglichkeit gebührenpflichtige Einzelauskünfte zu beantragen. Die Antragsformulare und weitere Informationen sind unter www.lk-starnberg.de/Gutachterausschuss zu finden.

Niedrigste Steigerung in Feldafing, höchste in Andechs

Die niedrigste Steigerung im Mittelwert für alle Richtwertzonen für Wohnbauland mit 10,8 Prozent konnte in der Gemeinde Feldafing verzeichnet werden. Die höchste mit rund 28 Prozent in der Gemeinde Andechs. Die Entwicklung folgt den Tendenzen der Vorjahre. So konnte generell festgestellt werden, dass eine Preissteigerung in den bereits hochpreisigen Richtwertzonen in der Regel geringer ausfiel, als in niedrigeren Bereichen von 400 bis 800 Euro pro Quadratmeter. Dies spürt man nun vor allem auch in den ländlicheren Bereichen.

So verändern sich die Bodenrichtwerte im Landkreis Starnberg

Die durchschnittliche Preisentwicklung bei Wohnbauland in den einzelnen Gemeinden gestaltet sich wie folgt: Gemeinde Andechs plus 27,9 Peozent, Gemeinde Berg plus 11,2 Prozent, Gemeinde Feldafing plus 10,8 Prozent, Gemeinde Gauting plus 12,4 Prozent, Gemeinde Gilching plus 18,8 Prozent, Gemeinde Herrsching plus 16,9 Prozent, Gemeinde Inning plus 13,7 Prozent, Gemeinde Krailling plus 21 Prozent, Gemeinde Pöcking plus 18,3 Prozent, Gemeinde Seefeld plus 11 Prozent, Stadt Starnberg/Ortsteile plus 9,8 Proznet, Stadt Starnberg plus 19,5 Prozent, Gemeinde Tutzing plus 14,4 Prozent, Gemeinde Weßling plus 12,9 Prozent, Gemeinde Wörthsee plus 10,4 Prozent. Im Mittwert beträgt die prozentuale Veränderung im Landkreis Starnberg 15,3 Prozent.

Auch land- und forstwirtschaftlicher Grund wird teurer

Auch bei den land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken setzt sich der Trend, wenn auch nur leicht, nach oben fort. Hier ergab sich landkreisweit eine Preissteigerung von 6,9 Prozent. Im Gegensatz hierzu stehen die Flächen für Gewerbe. Hier konnte landkreisweit mit einer Steigerung von 0,2 Prozent nahezu eine Stagnation der Preise verzeichnet werden.

Bei Zentrumslagen zur Nutzung von Wohnbauland steigt der Preis um 21,5 Prozent und bei Gewerbebauland um 0,2 Prozent. Bei Sondergewerbebauland (Grundstücke für Discounter, Getränkemärkte, Fast-Food-Restaurants und so weiter) bleiben die Preise konstant. Für Wohnbauland auf Seeufergrundstücken am Starnberger See muss man 12,8 Prozent mehr investieren und für Wohnbau am Ammersee-Ufer sogar 17,1 Prozent mehr. An Wörthsee beträgt die Steigerung in diesem Bereich 10,7 Prozent.

Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke teilt der Gutachterausschuss eine prozentuale Steigerung von 6,9 Prozent mit. Die Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2022 wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ermittelt und vom Gutachterausschuss in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen.

Richtwert orientiert sich an Kaufpreisen

Als Grundlage für die Bodenrichtwertermittlung wurden die in der Kaufpreissammlung erfassten und ausgewerteten Kaufverträge von unbebauten beziehungsweise von bereinigten Grundstücken (Abbruchobjekten) aus dem Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 herangezogen. Die ermittelten Bodenrichtwerte gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2022.

Für die Neuberechnung der Grundsteuer im Freistaat Bayern werden keine Bodenrichtwerte benötigt. Im Rahmen der Grundsteuerreform auf Bundesebene wurde eine Länderöffnungsklausel eingeführt, die den Bundesländern in Bezug auf das Grundsteuergesetz eine Abweichungsgesetzgebungskompetenz gewährt. Mit dem Bayerischen Grundsteuergesetz (BayGrStG), das am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, hat Bayern hiervon Gebrauch gemacht. (kb)