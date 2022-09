Wörthsee hat eine Saatgut-Bibliothek

Wörthsee hat eine Saatgutbibliothek. © Gemeinde Wörthsee

Wörthsee - Die Gemeindebücherei Wörthsee erweitert ihr Medien-Sortiment durch ein nachhaltiges und ökologisches Produkt: Eine Saatgutbibliothek, in der man Saatgut zu Beginn der Saison ausleiht und dann nach der Ernte wieder zurückbringt.

Die Bücherei startet in diesem Herbst mit ihrem Aufruf, um Saatgutspenden zu bekommen. Hobbygärtnerinnen und -gärtner werden aufgefordert, Saatgut aus ihrem Garten getrocknet und in Tütchen beschriftet in der Bücherei vorbeizubringen. Die Samen können gut in Teefiltertüten, Butterbrottüten oder Briefumschlägen aufbewahrt werden. Wenn möglich auch noch mit einigen weiteren Angaben, wie Farbe und Höhe (bei Blumen), Saat- und Erntezeitpunkt beschriftet. Die Saatgutspenden werden von der Bücherei in die drei Kategorien Blumen, Kräuter, Gemüse sortiert, in einheitliche Tütchen verpackt und beschriftet.

Die Samen sollten trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden. Es ist der Bücherei auch wichtig, dass nur Saatgut von heimischen Pflanzen verwendet wird – und dass es sich nicht um samenfestes Saatgut handelt (F1-Hybride).

Interessant wird es dann im nächsten Jahr: Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können sich im Frühjahr kostenlos Gemüse-, Kräuter- und Blumensamen „ausleihen“. Sie säen diese in ihrem Garten oder auf dem Balkon aus, nach der Ernte oder Blüte, werden die Samen getrocknet, in Papiertütchen verpackt, beschriftet und wieder in die Bücherei zurückgebracht.

Wichtig ist, dass im nächsten Herbst viele der Samen wieder zurück in die Saatgut-Bibliothek gebracht werden. Dadurch entsteht ein Kreislauf, das Projekt trägt zum Erhalt der Pflanzenvielfalt bei und ganz sicher wird auch gärtnerische Freude geteilt.

Eine Saatgutbücherei ist auf jeden Fall eine Bereicherung – ob für die Bücherei oder die Umwelt. Als Kunden gibt es die Gartenfans, die ihr Sortiment erweitern wollten, aber auch „Erst-Täter“, die „mal ausprobieren wollen, ob das auch bei ihnen im Garten wächst“. Es kommen vielleicht auch Interessierte in die Bücherei, die keine Leserinnen und Leser sind, aber das neue Angebot gerne in Anspruch nehmen.

Die Gemeindebücherei stellt zum Thema Saatgutgewinnung, Pflanzenvielfalt im Garten und heimische Pflanzen auch ein aktuelles Ratgeberangebot in der Ausleihe zur Verfügung.

Im nächsten Frühjahr wird es am Rathausplatz wieder einen Pflanzenmarkt geben, bei dem das Saatgut ebenfalls verteilt wird.