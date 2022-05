Wohnraum in Herrsching wird barrierefrei erstellt

Von: Petra Straub

In Herrsching am Mitterweg wird Wohnraum geschaffen. Die meisten Wohnungen werden barrierefrei und rollstuhlgerecht ausgeführt. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolfoto

Herrsching – Der Bauausschuss der Gemeinde Herrsching hat sich in jüngster Sitzung beim Wohnbauprojekt „Bezahlbarer Wohnraum“ für eine Ausbauvariante entschieden. Demnach sollen 26 der 28 Wohneinheiten in den drei geplanten Gebäuden am Mitterweg barrierefrei und zwei rollstuhlgerecht ausgeführt werden.

Im März hatte der Gemeinderat seine grundsätzlich Einverständnis zur Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ signalisiert und sich für eine Bauvariante des Architektubüros 3+Architekten entschieden. Anschließend sollten jedoch noch Möglichkeiten untersucht werden, um den Baukörper beispielsweise in Richtung Osten verlängern oder den mittleren Baukörper vergrößern zu können. Abschließend sollte der Bauausschuss entscheiden. Auch die Entscheidung über den Ausbau der Wohneinheiten wurde dem Bauausschuss übertragen.

So entschied das Gremium nun, 26 der insgesamt 28 Wohneinheiten barrierefrei auszubauen und zwei so zu gestalten, dass sie auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden können.

Grundsätzlich fiel die Entscheidung des Gemeinderats bei dem Projekt für die Bauvariante mit der größten Anzahl an Wohneinheiten. Bei den weiteren Gestaltungsvarianten waren lediglich 26 Wohneinheiten vorgesehen.

Die Gesamtkosten für den Wohnraum in Herrsching werden auf 9,9 Millionen Euro geschätzt

Entstehen sollen auf dem 3.279 Quadratmeter großen Grundstück drei Gebäude mit einem zentralen und etwas verlängerten Baukörper in Ost-West-Richtung (und mit zentralem Müll- und Fahrradraum). Östlich davon soll es ein Gebäude ebenfalls in Ost-West-Richtung geben.

Das westlichste Gebäude mit den beiden rollstuhlgerechten Wohnungen wird in Nord-Süd-Richtung erstellt. Die Wohnfläche beträgt 1920 Quadratmeter und somit mehr als bei den gezeigten Alternativen mit 1.795 und 1.810 Quadratmetern. 44 Tiefgaragenstellplätze weist die Variante auf, für die sich der Gemeinderat ausgesprochen hat und weitere drei Stellplätze im Freigelände.

Laut der Voruntersuchung geht man von 9,9 Millionen Euro Gesamtkosten aus. Das entspricht 5.160 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Mieteinnahmen nach 50 Jahren liegen laut grober Schätzung ohne Instandhaltung bei 5,2 Millionen Euro.