Wortakrobaten und Bühnenkraftwerke

Anton G. Leitner erwartet die Fünfseen Filmfestival-Besucher am kommenden Dienstag im Gautinger Breitwand-Kino. © J. Reuther

Gauting - turabend im Rahmen des Fünfseen Filmfestivals findet heuer am kommenden Dienstag, 29. August, um 19.30 Uhr im Kino Breitwand in Gauting statt. In diesem Jahr tritt der Weßlinger Schriftsteller und Verleger Anton G. Leitner zusammen mit dem Poesie-Kabarettisten Frank Klötgen auf.

Der Kabarett ist festes Mitglied beim Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und wird dort nach deren Rettung bald wieder aktiv sein. Mit Frank Klötgen zusammen ediert der Weßlinger Schriftsteller und Verleger Anton G. Leitner heuer auch die 31. Folge der Jahresschrift DAS GEDICHT.



Leitner und der 1968 in Essen geborene Klötgen werden in Gauting Poesie und Prosa rezitieren, die durch den Tod der Väter entstanden sind. Diese Texte sind entgegen der Erwartung nicht unbedingt traurig, sondern eher tröstlich, und sie feiern das Leben im Angesicht des Todes und erinnern im besten Sinn an beider lebenshungrigen Väter.



Wie immer haben Festivalleiter Matthias Helwig und Anton G. Leitner große Sorgfalt darauf verwendet, einen passenden Film zum Thema des Literaturabends im Rahmen des Filmfestivals zu finden. Die schwarzhumorige, brandneue Komödie „Sophia, der Tod und ich“, bei der Charly Hübner Regie geführt hat, ist der ideale Film zum verbalen Vorspiel. Der Plot des Films erinnert an eine zeitgemäße Brandner-Kasper-Geschichte.



Teil eins des Abends im Kino Breitwand beschäftigt sich mit Wortakrobatik von Frank Klötgen und Anton G. Leitner vorgetragen sowie mit einem kurzen Gastauftritt der jungen Poetin Anna Münkel: „Liebes Leben – zum Sterben zu schön“, so der Titel.



Die zwei Wortakrobaten Frank Klötgen und Anton G. Leitner sind wahre Bühnenkraftwerke der kabarettistischen Verskunst. Sie rezitieren mal Berührendes, mal Komisches aus ihren beiden neuen Büchern „Lebhaft im Abgang“ (2021) sowie „Vater, unser See wartet auf dich“ (2023). In ihren Erinnerungsstücken und nachgerufenen Versen findet sich Tödliches, aber auch Tröstliches. Ein passender Prolog zu Charly Hübners schwarzer Filmkomödie „Sophia, der Tod und ich“, der im Anschluss als Teil zwei gezeigt wird.