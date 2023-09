Wovon Krimi-Autor Guido Buettgen aus Feldafing träumt

Von: Petra Straub

„Champagnergrab“ heißt der letzte Band der Krimi-Trilogie, nach „Champagnerblut“ und „Champagnertod“. Autor Guido Buettgen stellt sie bei Lesungen in der Region vor. © Buettgen

Feldafing - Er ist Werbeprofi, leidenschaftlicher Motorradfahrer und Boxer. Und er schreibt Krimis mit viel schwarzem Humor, die im Fünf-Seen-Land spielen. Ab Oktober trifft sich Guido Buettgen (57) aus Feldafing bei Lesungen wieder mit den Liebhabern seiner spannenden Actionlektüre. Dabei erzählt er nicht nur über den neuesten Fall von Mads Madsen.

Wieviel vom Autor selbst steckt wohl in dem lässigen Ermittler mit Harley-Davidson Fat Boy, abgewetzter Lederjacke, Jeans und Bikerstiefeln? In der Geschichte „Champagnergrab“ unterbricht er das Boxtraining, um mit seinem Bike pflichtbewusst zum Tatort an der Andechser Klosterkirche zu fahren. Parallelen zum Protagonisten leugnet Buettgen nicht. Denn er baut nur allzu gerne bekannte Charaktere in seinen Büchern zu Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten aus. Und deshalb tickt der Kriminalrat auf gewisse Weise schon wie er, trotzdem hat er dem Ermittler sein Profil „nicht auf den Leib geschrieben“.

Drei Oberbayern-Krimis des gebürtigen Rheinländers, der mit seiner Familie in Feldafing wohnt, gab der Emos-Verlag mittlerweile heraus. Was dem Autor am letzten Band am meisten gefällt: Bei dieser Geschichte handelt es sich im Grunde um sein Erstlingswerk, für das er einst keinen Verlag fand und das er nun – mit jahrelanger Erfahrung versteht sich – zu Roman Nummer drei umschrieb. Obwohl auch der erste Band „Champagnerblut“ und der Nachfolger „Champagnertod“ erfolgreich sind (ersterer geht bereits in zweiter Auflage über die Ladentheke), teilt ihm seine Leserschaft mit, dass dieser der bislang beste sei. Und „brutaler als die anderen“. Das sieht auch der Autor so. Doch im Roman stehe nicht die grausame Tat im Mittelpunkt, bei der in einem Falkennest auf dem Klosterdach innere Organe eines Mannes gefunden werden. Vielmehr sei es die Frage nach Gerechtigkeit, die die Leserschaft in den Bann ziehe.

Romane von Guido Buettgen sollen die Zeit überdauern

Buettgen, der hauptberuflich Geschäftsführer einer Werbeagentur ist, genießt aktuell nach zehn arbeitsintensiven Jahren als Autor die freien Abende und Wochenenden. Das Schreiben bezeichnet er als „alles andere als familien- und freizeitfreundlich“, trotzdem will er nach einer Pause weitere Geschichten erfinden, die – anders als Werbeprospekte –, die Zeit überdauern.

„Völlig naiv“ ist der Feldafinger Autor ans Schreiben herangegangen, erzählt er. Drei Jahre lang hat er „die Nächte durchgeschrieben“, 1.100 Seiten verfasst mit dem Gedanken, „das wird schon jemand drucken“. Doch dies gestaltete sich schwierig und am Ende folgte er dem Rat einer Literaturagentin und entwickelte eine völlig neue Geschichte: „Champagnerblut“. Sie spielt in seiner Wahlheimat, in der er neben den Touristen-Hotspots auch viele unentdeckte Winkel kennt. So entführt er die Leser beispielsweise zur ehemaligen Bunkeranlage in Kerschlach, in der heute Kunstschaffende arbeiten, oder zum alte Kalvarienberg in Possenhofen, „ein wunderschöner, stiller Ort“, und zu einem kleinen Flugfeld in Starnberg-Wangen, das wahrscheinlich nur wenige kennen.

Sprachlich anspruchsvoll artikulierte Sätze verwebt Buettgen in seinen Büchern mit derber wörtlicher Rede. Übergeordnetes Thema aller drei Bücher sind Hinterhofkämpfe, bei denen es um Leben und Tod geht und die die Menschen berühren. Reale Fälle geben die Initialzündung für Buettgens Geschichten, in denen er durch genaue Recherche von Schauplätzen und Handlungsfolgen nicht nur den Nervenkitzel befriedigt, sondern auch bislang ungekannte Welten öffnet.

Den Traum, ein zeitüberdauerndes Werk zu schaffen, hat sich der Autor mit seiner Romantrilogie erfüllt. Der Verwirklichung eines weiteren Herzenswunsches will er nun auf die Sprünge helfen. Denn Buettgen glaubt, dass die Geschichte auch im Film spannend erzählt werden kann. Bislang hat er sich noch nicht aktiv um eine Filmgesellschaft bemüht. Das will er nun jedoch forcieren.

Lesungen ab 6. Oktober in Geretsried, Pähl, Pöcking und Penzberg

Einstweilen dürfen sich die Leser und Leserinnen auf die Begegnungen mit dem Autor freuen. „Ich erzähle bei den Lesungen“, verrät Buettgen, und dank seines komödiantischen Talents sei das Eis dabei meist schnell gebrochen. Er gastiert am Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr bei Osiander in Geretsried, am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum Pähl, am Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei Pöcking, am Mittwoch, 8. November, 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Penzberg – und am 17. November bei den internationalen Aachener Krimitagen.

Champagnergrab, Champagnertod, Champagnerblut: Drei Oberbayern Krimis hat der Autor Guido Buettgen aus Feldafing bislang verfasst. © Buettgen