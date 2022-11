Wunschbaum für Tabaluga Kinderstiftung steht im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Von: Alma Bucher

Teilen

Der Weihnachtsbaum mit Wunschkarten steht nun im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Wer möchte, darf Kindern und Jugendlichen der Tabaluga Kinderstiftung mit einer Spende einen Weihnachtswunsch erfüllen. © Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Starnberg - Ein Christbaum mit besonderer Bedeutung: Neben goldenen Kugeln hängen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kärtchen am weihnachtlichen Baum in der Lobby des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Darauf stehen Weihnachtswünsche von Wohngruppen der Tabaluga Kinderstiftung, die sich um sozial benachteiligte, traumatisierte oder schwer erkrankte Kinder und Jugendliche kümmert.

Aktion wird von Gästen positiv aufgenommen

Sie reichen von Winterausstattung über Einkaufsgutscheine bis hin zu Büchern und Lernspielen. Alle Gäste und Besucher, die in der Vorweihnachtszeit Gutes tun möchten, sind eingeladen zu helfen. Gäste, Mitarbeiter und Besucher können sich von den Wünschen am Baum inspirieren lassen und einen individuellen Betrag spenden. „Jeder Betrag hilft! Wie in den letzten Jahren nehmen sowohl das Hotel als auch die Pharmatechnik an der Aktion teil, so können wir noch mehr Wünsche erfüllen. Es zeigt außerdem, wie positiv unsere Aktion von unseren Gästen und vom Team aufgenommen wurde“, freut sich Tobias Baumann, Director of Sales & Marketing. Pünktlich zu Heiligabend werden die Geschenke an die Stiftung mit Sitz in Tutzing am Starnberger See übergeben. Weitere Infos gibt es auch unter www.tabalugakinderstiftung.de.