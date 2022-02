WWK Volleys Herrsching revanchieren sich mit 3:0 Sieg gegen Lüneburg für Pokal K.O.

Luke Herr zeigte gegen Lüneburg viele gute Angaben. © Roland Halmel

Herrsching - Auch im Audi Dome können die WWK Volleys Herrsching gewinnen. Nachdem sie bei den Auftritten in der Hauptrunde in der großen Münchner Halle noch leer ausgingen, setzten die Mannen von Trainer Max Hauser ihre Erfolgsserie in der Zwischenrunde auch außerhalb der heimischen Nikolaushalle fort. Gegen den SVG Lüneburg feierte die Truppe vom Ammersee einen klaren 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)-Heimerfolg.

„Wir schlagen derzeit einfach sehr gut auf - das erleichtert natürlich auch die Blockarbeit“, erklärte Philipp Schumann ein Erfolgsrezept der Herrschinger, die gegen die Norddeutschen auch den nötigen Spielwitz zeigten, was auch dazu beitrug, das gegen die SVG die Wiedergutmachung für das Aus im Pokal gelang. Wegen letzterem verzichteten die Lüneburger auch auf ihren Topscorer. Jordan Ewert wurde mit Blich auf das bevorstehende Pokal-Finale wegen einer Bauchmuskelverletzung geschont. Das Fehlen des US-Amerikaner spielte den WWK Volleys in die Karten, wobei es nicht der entscheidende Faktor war. Die Herrschinger zeigten sich an dem Abend in den Volleyball-Grundtugenden wie Aufschlag, Annahme und Block einfach einen Tick besser. Zunächst dauert allerdings etwas bis der Block der WWK Volleys die Weichen auf Gewinn des ersten Satzes stellte. Dorde Ilic, an diesem Abend mit sechs Blockpunkten überragender Mann in der Mitte, packte mit seinen Kollegen Tim Peter und Luke Herr erfolgreich zu.

Aus einem 15:15 machten die Hausherren so eine 18:15-Führung, die aber nicht lange hielt, da Lüneburg beim 21:21 wieder ausglich. In der Schlussphase des Durchgangs erwiesen sich die Herrschinger aber gedanken- und handlungsschneller, so dass sie einen 25:22-Erfolg ins Ziel brachten. Im zweiten Durchgang legten die WWK Volleys gut los. Nach dem 6:4 konterten die Gäste mit einer starken Phase. Erst nach dem 15:14 bekamen die Hausherren die SVG wieder in den Griff. Eine Aufschlagserie von Luke Herr bescherte den Herrschingern einen Fünf-Punkte Führung, die sie bis zum 25:19 auch nicht mehr abgaben. Mit der 2:0 Satzführung im Rücken agierten die WWK Volleys im dritten Umlauf abgeklärt auch wenn Lüneburg lange Zeit auf Augenhöhe blieb. Schumann läutete mit seinem Ass zum 19:18 den Schlussspurt der Hausherren ein, ehe Herr mit einem Aufschlagwinner den Deckel auf den 25:22-Matchgewinn machte. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Zwischenrunde ist das Hauser-Team nun wieder in Schlagdistanz zur SVG, die aufgrund der Punktvorgabe aus der Hinrunde noch eine Drei-Zähler Polster hat.

Am Samstag (20 Uhr) können die Herrschinger diesen Rückstand beim Rückspiel in Lüneburg bereits wett machen.

Roland Halmel