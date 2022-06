WWK Volleys holen Ranner als Coach vom Bodensee an den Ammersee - Nachwuchsmann Graven neu im Kader

Teilen

Der frühere Co-Trainer Thomas Ranner von Rekordmeister Friedrichshafen wird neuer Chefcoach in Herrsching. © Roland Halmel

Herrsching - Der neue Trainer für die WWK Volleys Herrsching ist gefunden. Thomas Ranner wird Chefcoach des Bundesligisten und damit Nachfolger von Max Hauser, der in die Geschäftsführung wechselt.

„Ich kenne die Pläne der Vereinsführung, den Klub weiterzuentwickeln. Das hat mich überzeugt“, erklärte der 34-jährige gebürtige Münchner. Ranner war zuletzt als Co-Trainer bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen tätig. Dort holte er in der abgelaufenen Saison den DVV-Pokal und die Vizemeisterschaft. „Ich freue mich auf sehr viele Dinge. Meine neue Aufgabe als Trainer, die Leidenschaft der Fans, das engagierte Umfeld – und schlussendlich bleiben München und Herrsching meine Heimat. Sowohl sportlich als auch familiär“, meinte Ranner zu seinem Wechsel vom Bodensee an den Ammersee. Ranner stammt aus der Volleyballschmiede des SV Lohhof. Danach war er im Nachwuchs des ASV Dachau und des VCO Kempfenhausen im Einsatz. Im Herrenbereich spielte der neue Herrschinger Trainer in Lohhof, bei Generali Haching, dem TV Rottenburg, Dachau und zum Abschluss der Karriere in der Saison 14/15 in Herrsching. Danach beendete Ranner seine aktive Karriere.

Bis der neue Coach bei den WWK Volleys loslegt wird es aber noch etwas dauern, da Ranner noch als Co-Trainer bei der Deutschen Nationalmannschaft gefordert ist. Ab Mitte September steht er den Herrschingern dann komplett zur Verfügung, wobei er bei der Kaderplanung eingebunden ist. Das gilt auch für die Verpflichtung von Leonard Graven. Der 18-jährige Libero ist eines der vielversprechendsten Volleyballtalente Deutschlands. Nach zwei Jahren in Haching wechselt er zu den WWK Volleys. „Ich freue mich vor allem auf das neue Team und besonders darauf, von meinem Kindheitsidol Ferdl Tille zu lernen. München ist meine Heimatstadt, es ist für mich also umso schöner, die Heimspiele im Audi Dome auszutragen“, meint Graven, der bei Haching bereits einige Male in der Bundesliga zum Einsatz kam. „Für sein Alter ist er schon beeindruckend“, lobte Hauser den Neuzugang.

Roland Halmel