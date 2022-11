Zeugen gesucht für Unfallflucht auf Parkplatz in Starnberg

Wer hat den Unfall auf dem Verbrauchermarkt-Parkplatz in der Weilheimer Straße in Starnberg beobachtet? © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein Schaden von etwa 3000 Euro entsteht an einem Pkw, der auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Weilheimer Straße in Starnberg parkt.

Der Verursacher hat den Unfallort verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein schwarzer Mercedes mit Frankfurter Zulassung an der linken Fahrzeugseite, vermutlich bei einem missglückten Ein- oder Ausparkversuch eines anderen Fahrers. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 17.21 Uhr.

App informiert den Besitzer des angefahrenen Wagens über den Unfallzeitpunkt

Die Uhrzeit kann genau bestimmt werden, da der Besitzer mittels der App zur „Park-Schaden-Erkennung“ unverzüglich informiert wurde. Dennoch konnte der Unfallverursacher nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Starnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach möglichen Zeugen. Sie können sich unter Telefon 08151/3640. (kb)