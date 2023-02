Zeugen gesucht für Unfallflucht in Gautinger Annastraße

Die Polizei ermittelt in Sachen Fahrerflucht in der Annastraße in Gauting. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gauting - In der Annastraße in Gauting wird ein geparkter Pkw angefahren. Die Polizei stellt blauen Farbabrieb fest und sucht nach dem flüchtigen Fahrzeug.

Am Samstag, 7.50 bis 12.04 Uhr, wurde ein geparkter, weißer Ford S-Max, in der Annastraße in Gauting angefahren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2.000 Euro.

Polizei stellt am beschädigten Fahrzeug in Gauting blauen Farbabrieb fest

Es konnte blauer Farbanrieb vom unfallflüchtigen Fahrzeug festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)