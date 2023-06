Zeugen überführen unfallflüchtige Autofahrerin aus Berg

Eine Autofahrerin aus Berg wird beobachtet, als sie ein Auto anfährt und beschädigt. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Berg - Im Berger Ortsteil Aufkirchen wird ein Pkw angefahren. Zeugen beobachten den Vorfall.

Ein Pkw Dacia parkte am Sonntag, 4. Juni, gegen 19.45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Berg, Ortsteil Aufkirchen, in der Marienstraße. Dabei beobachtete auch hier ein Zeuge, wie ein BMW beim rückwärts ausparken den anderen Pkw berührte.

Unfallzeuge von Berg merkt sich das Kennzeichen

Danach fuhr der Pkw einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Zeuge konnte sich aber das Kennzeichen merken und sah auch, dass eine Frau gefahren ist. Daher muss nun die Polizei nur noch ermitteln, wer die Fahrerin des BMW war. Sie erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden am Dacia hinten rechts beträgt rund 1000 Euro. (kb)