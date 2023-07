Ziel bis November ist ein neuer Rettungswagen für die Ukraine

Der BRK-Kreisverband organisiert eine Spendenaktion für einen neuen Rettungswagen für die Ukraine. 25.000 Euro steuert der Verein Osteuropahilfe bei. © BRK-Kreisverband Starnberg

Starnberg - Anders als bei uns scheitert schnelle medizinische Hilfe in der Ukraine oft am Mangel an Rettungswägen. Im Landkreis Starnberg findet deshalb eine groß angelegte Spendenaktion statt.

„Stellt Euch vor, ein Unfall ist passiert, jemand ist verletzt und hat Schmerzen und starke Angst. Jede Sekunde eine Ewigkeit, das Opfer wartet und wartet und wartet. Leider oft so lange, bis es dann zu spät ist.“ So beschreibt Nadia K., die vor ihrer Flucht nach Starnberg in der Anästhesie im ukrainischen Donezk gearbeitet hatte, die aktuelle Situation in ihrem Heimatland. Die schnelle Hilfe, auf die hierzulande jeder zählen kann, scheitert dort leider oft daran, dass einfach keine Rettungswägen mehr da sind und kein medizinisches Gerät wie EKG, Sauerstoffgerät oder Defibrillator.

BRK Starnberg und Verein Osteuropahilfe machen gemeinsame Sache

Ein unerträglicher Zustand für den BRK Starnberg und auch für den Verein „Osteuropahilfe“. Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Starnberg, hat seit über 25 Jahren das Rote Kreuz in der ukrainischen Region Ivano-Frankiwsk mit in Deutschland gespendeten medizinischen Hilfsgütern unterstützt. Der Verein Osteuropahilfe (www.osteuropa-hilfe.de), beheimatet in den Landkreisen Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München, setzt sich seit 31 Jahren für die Schwachen und Bedürftigen in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Ostblocks ein und hilft seit über 20 Jahren Bedürftigen in der Ukraine.

55.000 Euro sind schon beisammen, 150.000 Euro kostet der Rettungswagen

Diese beiden gemeinnützigen Organisationen haben sich nun für ein wichtiges Projekt zusammengetan: Ziel ist es, mit der Spendenaktion „Rettung in der Ukraine“ mindestens einen neuen vollständig ausgestatteten Rettungswagen in die Ukraine zu bringen. Mit seinem „StaR-Ken“-Projekt ist das BRK Starnberg besonders auf starke finanzielle Unterstützung angewiesen. Denn ein neuer Rettungswagen mit vollständiger medizinischer Ausstattung kostet rund 150.000 Euro. 55.000 Euro sind inzwischen zusammengekommen, davon stellt das BRK Starnberg 15.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich 15.000 Euro hat das Projekt durch weitere Geld- und Sachspenden erhalten. 25.000 Euro davon hat die Osteuropahilfe beigesteuert, allerdings mit einer Auflage: Bis November dieses Jahrs müssen die noch fehlenden 95.000 Euro durch weitere Spender aufgetrieben worden sein.

Wer spenden will, findet alle Infos unter www.brk-starnberg.de. (kb)