Zonta Club Fünf-Seen-Land hilft im Landkreis Starnberg

Spendenübergabe: Marlen Peix (v.l.), Barbara Devin, Iryna Shemechko, Janice Lehnis, Ursel Wrede, Liesel Baumann, Carmen Zillmer und Claudia Sroka. © Zonta Club Fünf-Seen-Land

Landkreis – Der Zonta Club Fünf-Seen-Land übergibt Spenden an sein regionales Förderprojekt „Frauen helfen Frauen Starnberg e.V.“ sowie das Ukraine Hilfsprojekt „Care in Action e.V.“.

Im Beisein der Präsidentin des Zonta Clubs Fünf-Seen-Land, Marlen Peix, und der Projektleiterin Barbara Devin übergab die Vorsitzende des Fördervereins „Zonta pro Woman Fünf-Seen-Land“, Carmen Zillmer, einen symbolischen Scheck über 2.200 Euro an die Vorsitzenden Liesel Baumann und Ursel Wrede von „Frauen helfen Frauen“ sowie einen Scheck über 1.500 Euro an die Gründerin Janice Lehnis des Ukraine Hilfsprojekts „Care in Action“.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen im Landkreis Starnberg

Der Zonta Club unterstützt seit 2013 „Frauen helfen Frauen“, die Fachstelle für gewaltbetroffene Frauen im Landkreis Starnberg. Seit über 30 Jahren finden dort betroffene Frauen und deren Kinder Unterstützung durch Beratung. Erstmalig unterstützt der Zonta Club das Ukraine Hilfsprojekt, das aktuell Unterkünfte, fachkundige Hilfe sowie soziale Unterstützung bereithält. Projektleiterin Iryna Shemecko ist Ukrainerin. Sie wurde bei der Flucht von „Care in Action“ unterstützt. (kb)