Zonta Club unterstützt Organisationen im Landkreis Starnberg

Spendenübergabe beim Zonta Club Fünf-Seen-Land: Mit der Finanzspritze werden regionale Hilfsprojekte unterstützt. © Zonta Club Fünf-Seen-Land

Starnberg - Vier regionale Organisationen erhalten Spenden vom Zonta Club Fünf-Seen-Land. Wofür sie die finanzielle Unterstützung einsetzen.

Frauen helfen Frauen Starnberg, die Lebenshilfe Starnberg, das Mutter-Kind-Haus Gilching und Care in Action in Starnberg kamen dieser Tage im Forsthaus am See in Pöcking in den Genuss einer Finanzspritze. Die Präsidentin des Zonta Clubs, Marlen Peix, und die erste Vorsitzende des Fördervereins Zonta pro Women, Carmen Zillmer, übergaben symbolische Schecks an die Vertreterinnen der einzelnen Organisationen. Jede Organisation erhält einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro, Care in Action in Höhe von 2.500 Euro.

Von Gewalt betroffene Frauen und Kinder im Landkreis Starnberg erhalten Unterstützung

Der Zonta Club Fünf-Seen-Land unterstützt seit 2013 den Verein Frauen helfen Frauen, die Fachstelle für gewaltbetroffene Frauen im Landkreis Starnberg. Seit über 30 Jahren finden dort Frauen und deren Kinder, die von Gewalt betroffen sind, Unterstützung durch zeitnahe telefonische, persönliche und Email Beratung. Ebenfalls können sich Angehörige und Bezugspersonen sowie private und professionelle Helferinnen und Helfer an die Beratungsstelle wenden. Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym. Die Interventionsstelle STA kooperiert mit den vier Polizeiinspektionen im Landkreis. Und um auch KlientInnen im gesamten Landkreis niedrigschwellig ein Beratungsangebot machen zu können, bietet sie seit November 2020 Außensprechstunden an. Diese finden abwechselnd in den Orten Gilching, Tutzing, Gauting und Starnberg statt.

Alleinerziehende Mütter mit mehrfach behinderten Kindern werden betreut und gefördert

Seit 1999 unterstützt der Zonta Club Fünf-Seen-Land den Verein Lebenshilfe Starnberg und dabei insbesondere alleinerziehende Mütter mehrfach behinderter Kinder, die von der Lebenshilfe Starnberg betreut und gefördert werden. Mit regelmäßiger finanzieller Hilfeleistung ermöglicht der Zonta Club diesen Müttern einen Urlaub und damit eine kurzfristige Entlastung ihrer schweren Aufgabe, um wieder einmal durchatmen zu können. Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe zählt zu unseren ältesten Benefizprojekten in der Region.

Mutter-Kind-Haus Gilching hilft in Notlagen

Seit vielen Jahren unterstützt der Zonta Club Fünf-Seen-Land auch den Verein Mutter-Kind-Haus Gilching und hilft finanziell bei der Unterstützung alleinerziehender Frauen und Schwangerer in persönlichen Notlagen. Im Mutter-Kind-Haus finden Frauen aus Gilching, Weßling und darüber hinaus aus dem ganzen Landkreis Starnberg mit ihren Kindern oder Schwangere Aufnahme, die vorübergehend in eine persönliche Notlage geraten sind. Das Mutter-Kind-Haus besteht aus sechs kleinen Wohnungen, die von der Gemeinde Gilching angemietet und an die Mütter weitervermietet werden. Sie stehen den Frauen für maximal zwei Jahre zur Verfügung. In dieser Zeit bietet das Haus neben bezahlbarem Wohnraum den Frauen und Kindern Beratung und Begleitung in Form von Gruppen- und Einzelgesprächen. Ziel ist es, den Müttern eine Brücke zurück in ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu bauen. Die Zusammenarbeit mit dem Mutter-Kind-Haus zählt zu unseren ältesten Benefizprojekten in der Region Starnberg.

Hilfe für Waisenkinder aus der Ukraine

Bereits zum zweiten Mal unterstützt der Zonta Club den Verein Ukraine Hilfsprojekt Care in Action aus Starnberg. Seit vielen Jahren hilft die Organisation Waisenkindern in der Ukraine. Aktuell unterstützt der Verein Kinder und Familien, deren Leben vom Krieg betroffen ist, und stellt dringend benötigte Unterkünfte, fachkundige Hilfe sowie soziale Unterstützung bereit. Ziel ist es, hilfsbedürftige Kinder dabei zu unterstützen, Traumata zu überwinden und sich das Wissen und die Fähigkeiten anzueignen, um zu genesen und sich positiv in die Gesellschaft zu integrieren. (kb)