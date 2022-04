Zu Ostern lichten die Schiffe auf dem Starnberger See ihre Anker

Von: Petra Straub

Teilen

Bis zur letzten Stunde wird auf der EMS Berg mit Hochdruck gearbeitet. Am Karfreitag läuft das Fahrgastschiff auf dem Starnberger See erstmals aus. © Petra Straub

Landkreis – Die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich und locken an die bayerischen Seen. Dort werden die Osterfeiertage und Ferien zu Radausflügen, Spaziergängen – und zu Dampferfahrten genutzt. Denn ab sofort verkehren die Schiffe wieder. Auch auf dem Starnberger See und auf dem Ammersee startet die Saison.

Mit der MS Starnberg und dem Elektroschiff EMS Berg kann man seit Karfreitag bei ersten Rundfahrten auf dem Starnberger See den Blick auf das Alpenpanorama genießen. Gefahren wird bis 29. April täglich von Starnberg über Berg, Leoni und Possenhofen bis nach Tutzing und von Tutzing über Bernried, Seeshaupt und Ambach wieder zurück zum Ausgangsort. Um 10.55 Uhr kann man frühestens in Starnberg zusteigen, in Tutzing um 12.20 Uhr. Die letzte Fahrt ab Starnberg beginnt um 15.30 Uhr und ab Tutzing um 16.15 Uhr.

Saisonstart auf dem Ammersee: Von Herrsching geht es nach Dießen, Riederau und zurück

Auf dem Ammersee werden zum Saisonstart ebenfalls täglich zwei Routen unter anderem mit dem Raddampfer „Herrsching“ angeboten – von Stegen über Schondorf, Utting und Holzhausen nach Herrsching und zurück sowie von Herrsching über Dießen und Riederau nach Herrsching. In Stegen legen die Fahrgastschiffe bereits um 10.25 Uhr ab, in Herrsching um 11.45 Uhr. Letztmals einsteigen kann man in Stegen um 15.45 Uhr und in Herrsching um 17 Uhr. Ab 30. April werden die Flotten auf den bayerischen Seen in drei Schritten erweitert.

33 Schiffe auf dem Starnberger See und Ammersee unterwegs

Insgesamt lichten 33 Schiffe der weiß-blauen Flotte auf dem Starnberger See und Ammersee nach der Winterpause ihre Anker, informiert Finanz- und Heimatminister Albert Füracker in einer Pressemitteilung. Auf dem Tegernsee startete die Saison bereits am 26. März, die Schifffahrt am Königssee fährt ganzjährig.

Das Highlight der Schifffahrt Starnberger See ist das letztes Jahr getaufte, vollelektrische EMS Berg

„Die Bayerische Seenschifffahrt freut sich auf ihre Fahrgäste und auf ganz besondere gemeinsame Erlebnisse. Das Highlight der Schifffahrt Starnberger See ist das letztes Jahr getaufte, vollelektrische ,EMS Berg‘“. Auf dem vollständig mit Ökostrom angetriebenen Schiff können bis zu 300 Fahrgäste die Schönheit der Natur am Starnberger See genießen – und das auf absolut umweltfreundliche und sehr geräuscharme Art“, so Füracker.

Preissteigerungen und Vergünstigungen

Er weist auch auf die Vergünstigungen hin, die es bei der Bayerischen Seenschifffahrt trotz moderater Preiserhöhung gibt. „Zum Beispiel den Kinderpreis bis 17 Jahre, Ermäßigungen für Familien sowie Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte oder jeden Montag für Senioren ab 65 Jahren. Die Fahrpläne, Preise, das Veranstaltungsprogramm mit Schlemmer- und Tanzfahrten sowie weitere Tipps und Informationen sind auf der Website www.seenschifffahrt.de zu finden.