Zum 36. Mal steigt die Roseninsel-Regatta auf dem Starnberger See

Raus auf den See – und vielleicht den Rekord des Soro Ruderclubs Dänemark brechen. Der 36. Roseninsel-8erer Regatta findet am 24. September statt. © MRSV

Starnberg – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause organisiert der Münchner Ruder- und Segelverein (MRSV) am Samstag, den 24. September, die „36. Roseninsel-8er Regatta“, Deutschlands größte Achter-Regatta.

Nach den Massenstart mit der Konzentration und Spannung, die sich mit dem Startschuss entlädt und 20 Achter pro Start förmlich in Richtung Roseninsel katapultiert. Schon bald nach dem Start zieht sich das Feld ein bisschen auseinander und es wird um jede einzelne Position Bordwand an Bordwand gekämpft. Nach der für die gesamte Mannschaft herausfordernden Wende an der Roseninsel geht es sechs Kilometer zurück nach Starnberg. Das ganze findet von 10 bis 16 Uhr statt.



Dort hat das Organisationsteam schon alles vorbereitet, damit ihr ein entspanntes Regatta-„Nachchillen“ mit vielen guten Gesprächen, Oktoberfestbier, Essen und bayerischer Musik genießen könnt.



Es gilt immer noch den vom Soro Ruderclub Dänemark im Jahr 2004 aufgestellten Streckenrekord von 39:07 Minuten zu brechen.