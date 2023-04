Zum Abschluss gibt es Kammermusik-Konzerte in Tutzing

Zu Kammermusik-Konzerten wird in die Evangelische Akademie in Tutzing eingeladen. Sie finden im Rahmen einer Kammermusikwerkstatt statt. © Viola Lopes/dpa

Tutzing - Die Evangelische Akademie Tutzing veranstaltet gemeinsam mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks die mittlerweile 9. Kammermusikwerkstatt für junge, herausragende Instrumentalistinnen und Instrumentalisten.

Vom Donnerstag, 13. April, bis Samstag, 15. April, erarbeiten die Teilnehmenden unter der Leitung von erfahrenen Lehrkräften Werke der Kammermusik, die sie in einem öffentlichen Abschlusskonzert vorstellen.

Konzerte in der Evangelischen Akademie in Tutzing

Die Kammermusikwerkstatt findet am Samstag um 17 Uhr in der Evangelische Akademie Tutzing statt. Zusätzlich wird zu einem Konzert der Lehrkräfte (Mitglieder des Symphonieorchesters des BR) eingeladen am Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, ebenfalls in der Evangelische Akademie Tutzing. Der Eintritt beträgt jeweils 15 Euro/10 Euro.

Werke von Doppler, Reger und Dvorák

Gespielt werden: Albert Franz Doppler (Souvenir du Rigi), Max Reger (Trio op. 141 a), Antonín Dvorák (Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur, op. 87). Es spielen Carsten Carey Duffin, Horn; Andrea Eun-Jeong Kim, Violine; Christiane Hörr-Kalmer, Viola; Lukas Maria Kuen, Klavier; Ivanna Ternay, Flöte und Uta Zenke-Vogelmann, Violoncello.



Für beide Konzerte können Karten reserviert werden unter Telefon 08158/ 251-0 oder per E-Mail an niedermaier@ev-akademie-tutzing.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn, der Einlass erfolgt 30 Minuten vorher. (kb)