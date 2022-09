Zum heutigen Berufsstart bleiben im Landkreis Starnberg viele Ausbildungsstellen unbesetzt

Heute starten auch im Landkreis Starnberg zahlreiche junge Menschen in eine Berufsausbildung. Viele Stellen bleiben jedoch unbesetzt. (Symbolfoto) © blickwinkel/Imago

Starnberg - Im Landkreis Starnberg starten heute rund 200 Jugendliche und junge Erwachsene eine Ausbildung in IHK-Berufen und 158 in Handwerksbetrieben. Viele Stellen bleiben unbesetzt.

Finale Zahlen dazu liegen der Industrie- und Handelskammer (IHK) frühestens Ende Oktober vor. „Viele Betriebe haben angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels ihre Ausbildungsangebote ausgeweitet und gehen neue Wege, um Schulabgängerinnen und Schulabgänger von der Ausbildung zu begeistern und als Azubis zu gewinnen. Die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft ist ungebrochen hoch. Die Unternehmen sind für die Zukunft dringend auch top ausgebildeten Fachkräftenachwuchs angewiesen“, sagt Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg.

Es fehlt an Bewerberinnen und Bewerbern für Ausbildungsplätze

„Das größte Problem für die Betriebe ist nach wie vor, dass es nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber für die zahlreichen angebotenen Ausbildungsplätze gibt.“ Alle Branchen sind vom Angebotsüberschuss an Ausbildungsstellen betroffen, wie die Ausschussvorsitzende betont.

248 IHK-Ausbildungsstellen unbesetzt

Laut aktueller Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind noch immer 248 Ausbildungsstellen im Landkreis Starnberg unbesetzt. Diese Angaben beziehen sich auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben dem IHK-Bereich auch das Handwerk, freie Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst.

Die Ausbildungsberufe Fachinformatiker und Industriekaufmann sind beliebt

Zuletzt war bei den jungen Männern im Landkreis der Fachinformatiker der beliebteste Ausbildungsberuf im IHK-Bereich, bei den jungen Frauen war es die Industriekauffrau. Insgesamt waren die Top 5-Ausbildungsberufe im Landkreis: Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker, Industriekaufleute, Kaufleute im Einzelhandel, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Kaufleute für Büromanagement. Insgesamt gibt es im Landkreis Starnberg an die 60 verschiedenen IHK-Berufe, in denen Jugendliche derzeit eine Ausbildung absolvieren. Im Landkreis bilden aktuell mehr als 200 IHK-zugehörige Betriebe aus. Sie stehen für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse.

37 Prozent der Auszubildenden lernen einen handwerklichen Beruf

158 Azubis starten heute im Landkreis Starnberg mit einer Ausbildung im Handwerk. 2021 wurden von der Handwerkskammer zum gleichen Zeitpunkt 143 neue Ausbildungsverträge registriert. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Auszubildenden, die einen Handwerksberuf erlernen, bei 37 Prozent.

Handwerk als Schlüsselrolle bei der Klimawende

„Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen konnten wir endlich wieder auf Ausbildungsmessen und bei Schulbesuchen Kontakt mit den jungen Leuten aufnehmen. Wir brauchen solche Maßnahmen zur Berufsorientierung und Praktika, um Schulabgängerinnen und -abgänger von den Karrierechancen in den rund 130 Ausbildungsberufen zu überzeugen“, sagt Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder und fügt hinzu: „Ich wünsche allen neuen Auszubildenden einen guten Start ins Berufsleben.“ Diesen guten Wünschen schließt sich der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, an und betont: „Das Handwerk spielt bei der Klimawende und vielen weiteren Herausforderungen eine Schlüsselrolle. Deswegen ist jeder unterschriebene Ausbildungsvertrag ein Stück gemeinsame Zukunftssicherung für unser Land.“ Angesichts unruhiger Zeiten für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt empfiehlt der Kammerpräsident, bei der Berufswahl auf Nummer sicher zu gehen: „Mit einem Ausbildungsvertrag im regionalen Handwerk sichern sich junge Leute im Regelfall eine langfristige Beschäftigung.“

Mechatroniker, Elektroniker und Zimmerer sind im Landkreis Starnberg hoch im Kurs

Die meisten Ausbildungsverträge im Handwerk wurden im Landkreis Starnberg in diesem Jahr bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Elektroniker/in und Zimmerer/in geschlossen. Gansneder und Peteranderl verweisen darauf, dass das Ausbildungsjahr zwar offiziell am 1. September beginnt, Lehrverträge aber auch noch später unterschrieben werden können. „Junge Leute können bei uns jederzeit in den Beruf einsteigen. Mit einer abgeschlossenen Lehre und anschließender Weiterbildung können sich Handwerkerinnen und Handwerker selbstständig machen oder einen der rund 8.000 Betriebe übernehmen, die in den nächsten Jahren Nachfolger suchen.“ Bei der Suche nach dem richtigen Beruf helfen neben den Arbeitsagenturen die Innungen und Verbände des Handwerks sowie die Handwerkskammer.(kb)