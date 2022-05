Zum Kirchenjubiläum kommt der Bischof nach Herrsching

Bertram Meier, Bischof der Diözese Augsburg, ist . © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Herrsching – Am 9. Juli 1922 wurde aus der Oberaltinger Filialkirchenstiftung die eigenständige Pfarrkirchenstiftung St. Nikolaus in Herrsching. Das ist nun 100 Jahre her. Mit einer Festwoche wird der denkwürdige Anlass in Herrsching gefeiert.

Ein langgehegter Wunsch der damals stark wachsenden Gemeinde ging 1922 in Erfüllung. Seitdem hat sich viel getan. Die Pfarrei wuchs und die Pfarrer wechselten. Deshalb soll es bei den Jubiläumsfeierlichkeiten von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Mai Gelegenheit geben, Erinnerungen auszutauschen.

Bischof Dr. Bertram Maier kommt am Freitag

Begonnen wird am heutigen Freitag, 19 Uhr, mit einer Vesper mit Bischof Dr. Bertram Maier. Es schließt sich ein Festakt an. Dabei wird auch die Ausstellung „100 Jahre – 100 Köpfe“ eröffnet. Zu diesem Abend sind besonders alle aktiven und ehemaligen ehrenamtlich Engagierten der Pfarrei eingeladen.

Jubiläumswanderung am Samstag

Am Samstag, 9 Uhr, startet an St. Nikolaus eine Jubiläumswanderung nach Oberalting. Dabei wandern die Teilnehmer auf den Spuren der einstigen Oberaltinger Kapläne. In Oberalting wird Andacht gehalten und eingekehrt. Um 17 Uhr findet in St. Martin eine ökumenische Vesper statt. Grund dafür ist auch, dass die noch junge katholische Pfarrei der neu gegründeten evangelischen Gemeinde viele Jahre die Martinskirche zum Sonntagsgottesdienst überließ.

Festgottesdienst mit Abt Dr. Johannes Eckert OSB am Sonntag

Am Sonntag, 11.30 Uhr, lädt die Pfarrei zum Festgottesdienst in die St.-Nikolaus-Kirche mit Abt Dr. Johannes Eckert OSB, St. Bonifaz München und Andechs. Anschließend findet ein Sektempfang im Innenhof statt. Als Andenken gibt es historische Postkarten, Puzzles für Kinder und auf der Homepage ein interaktives Spiel. (kb)