Zusammenstehen und einfach helfen

Elvira Zechalo aus Gauting organisiert mit vielen Mithelfern Hilfstransporte in die Ukraine

Gauting – Elvira Zechalo ist überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen. Die Gautingerin hat bereits vor dem Krieg in ihrer Heimat Ukraine regelmäßig Spendenkonvois organisiert. Seit Kriegsausbruch Ende Februar hat Elvira Zechalo bereits mehrere Hilfslieferungen auf den Weg gebracht – dank der großen Spendenbereitschaft durch alle Schichten der Bevölkerung.

Mit einem nachträglichen Ostergruß bedankt sich Elvira Zechalo bei den vielen Mithelferinnen und Mithelfern, den zahlreichen Spendern und Unterstützerinnen in ihrer Gemeinde Gauting und Umgebung. Vor Ostern konnte sie gemeinsam Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer insgesamt sechs Fahrzeuge mit Hilfsgütern in die Ukraine schicken. Auf dem Rückweg gelang es, neun Flüchtlinge mit nach Deutschland zu nehmen.



Vor allem teure Medikamente im Wert von rund 20.000 Euro für vier Krankenhäuser waren unter den gespendeten Gütern. „Außerdem kam Vieles für unsere Inlandsflüchtlinge und Einheimische, für Babys und kleine Kinder, für Rentner und Behinderte dazu. Für sie wurden nach der Ankunft Tüten mit wichtigem Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, Kleidung und andere Produkte zusammengestellt und abgegeben“, schreibt Zechalo in ihrem Ostergruß. Ebenfalls konnte für die mobilisierten Männer und Soldaten für Schutzkleidung gesammelt werden.



Bis die gespendeten Hilfsgüter auf den Weg kommen, müssen sie zuvor durchsortiert, verpackt, abgemessen, gewogen und beschriften werden. Am Ende gibt‘s eine Packliste. Denn auch in Kriegszeiten verlangt der Zoll eine gewisse Einhaltung an bestimmen Bedingungen. So müssen auch Spenden entsprechend deklariert werden.



„Unsere Fahrten verliefen bis jetzt den Umständen entsprechend gut. Bei der ersten Tour konnten wir eine dreiköpfige Flüchtlingsfamilie mit nach Deutschland bringen. Drei Wochen später konnte man ein Flüchtlingskind und acht Welpen mitnehmen. Bei der letzten verlief die Fahrt etwas turbulenter. Trotz allem wurde das Ziel erreicht. Zwei Fahrer konnten in Moldawien aus einem Flüchtlingslager drei Menschen mitnehmen“, berichtet Elvira Zechalo.



Vor allem sind es medizinische Geräte und Medikamente, die – neben Lebensmitteln natürlich – dringend benötigt werden. So bedankten sich der Chefarzt und der leitende Chirurg im Namen des ganzen Klinikpersonals und allen Patienten für die wichtigen Medikamente, schildert sie weiter. Durch den Zuwachs an Inlandsflüchtlingen und die Zahl der Verletzungen reichen in einem Klinikum die Instrumente beziehungsweise Medikamente aus. Elvira Zechalo hat in ihrem Dankesschreiben sich bei einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern bedankt, die hier an dieser Stelle nicht aufgeführt werden können. Mit ihrem Dank an Tobias Bertels und Markus Bründl vom „Team T&M Hausmeisterservice“ aus München, die aus privaten Spenden zwei dieser Transporte komplett kostenfrei stellen konnten, bedankt sich Zechalo stellvertretend bei allen Spendern und Helferinnen.



Wer ihre Initiative unterstützen möchte, spendet an Christuskirche Gauting; Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg; IBAN: DE96 7025 0150 0620 0024 36. Bitte unbedingt den Überbegriff „Zechalo Transport Ukraine“ eintragen. Auch Barspenden gegen Quittung sind möglich.