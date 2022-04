Zusammenstoß an der Einmündung zur Maximilianstraße in Starnberg

Teilen

An der Ecke Zweigstraße/Maximilianstraße in Starnberg kracht es. Eine Autofahrerin hat die Verkehrsregeln missachtet. © Christin Klose/dpa-tmn/Symbolbild

Starnberg - Eine Autofahrerin aus Starnberg nimmt einer motorisierten Verkehrsteilnehmerin in Starnberg die Vorfahrt.

Zu dem Unfall kam es am Montag, gegen 13.55 Uhr, an der Ecke Zweigstraße/Maximilianstraße. Eine 61- jährige Frau aus Starnberg war mit ihrem Opel in der Zweigstraße in Starnberg in Richtung Maximilianstraße unterwegs. An der Einmündung zur Maximilianstraße wollte sie nach links einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 55-jährige Frau aus Starnberg mit ihrem VW, die Maximilianstraße vom Bahnhofplatz kommend in Richtung Ludwigstraße.

Rechts vor links übersehen

An der Einmündung von der Zweigstraße und Maximilianstraße gilt rechts vor links. Somit hätte die 61-jährige Frau warten müssen. Da sie aber annahm, die Vorfahrt zu haben, bog sie nach links ab und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

3.500 Euro Sachschaden beim Unfall in der Maximilianstraße in Starnberg

Erfreulicherweise wurde niemand verletzt, der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3.500 Euro. Aufgrund der Vorfahrtsverletzung muss die 61-jährige Frau mit einer Bußgeldanzeige rechnen.