Zwei Frauen holen in Starnberg Polizei zur Hilfe

Teilen

Die Polizei wird zu einem Streit zweier Frauen in die Hanfeldstraße in Starnberg gerufen. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Zwei Frauen aus Starnberg streiten sich nach einem Beinahe-Zusammenstoß. Die Polizei kann helfen.

Wirklich großer Schaden ist nicht entstanden, dennoch benötigten die Frauen am Mittwoch gegen 15 Uhr die Hilfe der Polizei, weil sie sich nicht einig werden konnten. Zuvor wollte eine der beiden, eine 58-Jährige, mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Discountmarktes in die Hanfelder Straße einfahren. Gleichzeitig kam eine 50-Jährige auf dem E-Scooter von rechts auf dem Gehweg an die Ausfahrt.

Zum Bremsen nutzte eine E-Scooter-Fahrerin in Starnberg den Schuh

Aus Sicht der Rollerfahrerin sei die Autofahrerin derart schnell aus dem Parkplatz gekommen, dass sie stark bremsen musste. Hierzu nutzte sie laut Polizei nicht nur die Bremsen an ihrem Gefährt, sondern setzte den linken Fuß ein. Dadurch löste sich die Sohle am Schuh, was letztendlich zum Streit führte, weil die Autofahrerin nicht einsah, dafür aufzukommen. Ob sie den Schuh ersetzt bekommt, wird letztendlich die Versicherung entscheiden. Die Chancen dürften eher schlecht stehen – mit ihrem E-Scooter hätte sie den Gehweg gar nicht befahren dürfen, so dass zum beschädigten Schuh noch ein Verwarnungsgeld von 55 Euro dazukommt. (kb)