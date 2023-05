Zwei Frauen stürzen in Söcking mit ihren Motorrollern

Eine der zwei Frauen, die mit ihrem Motorroller in Söcking stürzen, muss ins Krankenhaus. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Starnberg - Mehrere Personen sind am Feiertag Christi Himmelfahrt in Starnberg mit Motorrollern unterwegs. Zwei Frauen stürzen, eine verletzt sich und muss ins Krankenhaus.

Passiert ist der Verkehrsunfall am Nachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Andechser Straße in Söcking. Wie die Polizeiinspektion Starnberg erklärt, fuhren mehrere Personen hintereinander von Söcking in Richtung Perchting. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Staatsstraße kam eine 49-jährige Frau aus Kaufering aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall.

Rollerfahrerin erleidet in Söcking Verletzungen an Beinen und am Handgelenk

Sie verletzte sich dabei an den Beinen und am Handgelenk. Eine dahinter fahrende 44- jährige Frau aus Landsberg konnte aufgrund ihres geringen Abstandes nicht mehr anhalten und fuhr auf den gestürzten Roller auf. Sie kam ebenfalls zu Fall, verletzte sich dabei aber nicht. An den beiden Rollern entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die verletzte Frau kam leichtverletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. (kb)