Zwei Herrsching sind im Urlaub gemeinsam on tour

Von: Petra Straub

Geschafft! Die zwei Herrschinger Ludwig Darchinger (l.) und Christian Schiller am Ziel ihrer E-Bike-Tour am Gardasee. © privat

Herrsching – Es gibt viele Möglichkeiten, im Urlaub den Kopf freizukriegen und zu genießen. Herrschings Bürgermeister Christian Schiller und sein Gemeinderatskollege Ludwig Darchinger entschieden sich, die freie Zeit für eine E-Bike-Tour an den Gardasee zu nutzen.



In den sozialen Netzwerken nahmen sie viele Bürgerinnen und Bürger mit auf die Reise, die nicht ohne Zwischenfälle blieb. Bereits vor einem halben Jahr fasste der Bürgermeister den Entschluss, mit dem E-Bike nach Malcesine zu radeln. Ganz nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“, denn auf der Reise plante er die Raststationen so, dass er Freunde und Familienmitglieder treffen und es sich an bewährten Genussadressen gutgehen lassen konnte. Vor Reiseantritt sprang Gemeinderatskollege Ludwig Darchinger auf und entschied, seinen Spezl zu begleiten.



Den Brenner-Pass bezwungen: Herrschings Bürgermeister Christian Schiller (l.) und sein Gemeinderatskollege Ludwig Darchinger beim Alpen-Cross. © privat

„Wir haben es uns gutgehen lassen“, schwärmt Schiller am Mittwoch am Gardasee. Nach Kreuth am Tegernsee, zur Übernachtung im Haus seiner in Südtirol urlaubenden Schwester, führte die erste Etappe der sechstägigen Tour, erzählt er. Das Wetter sei anfangs alles andere als optimal gewesen. Doch die beiden „Genussmenschen“ haben die Tour durchgezogen und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 Stundenkilometern insgesamt 781 Kilometer zurückgelegt. 32 Stunden saßen sie dabei im Sattel.



In Österreich erfährt Herrschings Bürgermeisters enorme Hilfsbereitschaft

Bauamtsleiter Oliver Gerweck radelte zwei Tage mit seinen Rathaus-Kollegen, Schillers Schwester mit Mann in Südtirol ebenfalls. Sohn Felix Schiller trafen die beiden in Innsbruck zum Frühstück. Doch dieses war nach einer Panne hart verdient, so Schiller rückblickend. „Mitten im Wald ist die Kette meines E-Bikes gerissen“, Schaltung, Speichen, Ritzel – alles sei kaputt gewesen. Und das bei Kälte und strömendem Regen. Doch Schiller kann auch Positives berichten, über die „enorme Hilfsbereitschaft“, die er in Österreich erfahren hat. Ein online ausfindig gemachter Fahrradhändler aus Pertisau habe sofort angeboten, die Herrschinger und ihre Räder abzuholen. Die benötigten Ersatzteile besorgte dieser bei einer anderen Werkstatt, sodass die Radreise nach zwei Stunden – und viel heißem Kaffee – fortgesetzt werden konnte.

Der defekte Gepäckträger von Ludwig Darchinger war für den Handwerker kein Problem

„Toll“ sei am dritten Tag die Fahrt auf der Via Claudia Augusta zum Brenner gewesen. Schiller lobt die gut ausgeschilderten Radwege dort – eine Handy-App gab zudem Orientierung. Und im Gegensatz zu seinem Schaden war der gebrochene Gepäckträger des Weggefährten ein Klacks und von dem Handwerker mit Spanngurten schnell gesichert. Durchgefroren und pitschnass in Brixen vom Rad gestiegen, feierten die beiden den beheizten Pool im Hotel. Der Weg nach Nals führte bei einer befreundeten Winzerfamilie vorbei. Und sogar an Ferragosto, dem Feiertag in Italien, fanden die beiden eine Ferienwohnung. „Ich hatte mit Ludwig auch in einem Doppelbett geschlafen“, versichert Schiller. Weiter ging‘s über Herrschings Partnerstadt Ravina und einen Besuch bei Franco Silvestri direkt nach Malcesine.



Instagram-Follower reisen mit Herrschings Bürgermeister virtuell an den Gardasee

Obwohl Schiller weiß, dass die Tour für Sportler keine große Herausforderung ist, ist er doch stolz darauf, es geschafft zu haben. Sechs verschiedene Popo-Salben halfen dabei, drei Radelhosen, Tipps seiner zahlreichen Instagram-Follower und jede Menge Spaß mit seinem Radel-Partner.

Trotz Regens und niedriger Temperaturen Sonne im Herzen: Christian Schiller (l.) und Ludwig Darchinger aus Herrsching bei der Tour an den Gardasee. © privat