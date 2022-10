Zwei Mal fast 100 Prozent: CSU im Landkreis Starnberg setzt weiter auf Ute Eiling-Hütig und Harald Schwab

Bewährtes Duo: Dr. Ute Eiling-Hütig und Harald Schwab sollen den Landkreis auch in Zukunft im Landtag beziehungsweise beim Bezirk vertreten. © privat

Andechs – Die CSU im Stimmkreis 129 setzt auf ihr bewährtes Duo Ute Eiling-Hütig und Harald Schwab. Im Andechser Klostergasthof votierten die 92 Delegierten mit fast 100 Prozent für die 54-jährige Landtagsabgeordnete, Kreisvorsitzende und Kreisrätin als Kandidatin für eine weitere Amtsperiode im Münchner Maximilianeum. Mit fast demselben Ergebnis schickt die Runde den 59 Jahre alten Harald Schwab wieder ins Rennen um den Bezirkstag.

Der Stimmkreis 129 setzt sich aus dem Landkreis Starnberg einschließlich der Gemeinden Bernried, Seeshaupt und Iffeldorf zusammen. Unter der Leitung der Miesbachs Bundewahlkreisgeschäftsführerin Isabelle Schaebbicke stimmten für die aus Feldafing stammende Dr. Ute Eiling-Hütig 98,9 Prozent der Delegierten. Mit 97,7 Prozent im Rücken wird Harald Schwab aus Gilching sein Mandat im Bezirk Oberbayern verteidigen. Die CSU im Landkreis demonstrierte in Andechs mit diesen fast einstimmigen Ergebnissen Geschlossenheit.

Zuvor betonte Eiling-Hütig in ihrer engagierten Rede die umfangreiche Unterstützung der heimischen Wirtschaft, der Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen in den Krisen, die die vergangenen Jahre der Legislaturperiode geprägt hätten und noch immer prägten. Sowohl zum Höhepunkt der Corona-Pandemie als auch bei den Folgen durch den kriegsbedingten Flüchtlingsstrom habe die Staatsregierung hohe Milliardenbeträge zur Stützung von Unternehmen und der kommunalen Verwaltungen zur Verfügung gestellt. Viele Mittel seien dabei auch in ihren Stimmkreis geflossen (120 Millionen Euro).



Eine Herzensangelegenheit sei ihr immer das Gymnasium in Herrsching gewesen, dessen Grundsteinlegung in Anwesenheit des Ministerpräsidenten für sie ein „ganz besonderer Tag“ gewesen sei. Auch für zahlreiche Zuschüsse, wie an das Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen, habe sie sich persönlich eingesetzt. Ihre größte Motivation ziehe sie aber aus den 17 Gemeinden ihres Stimmkreises, für deren Bürger sie gerade in diesen schwierigen Zeiten auch weiterhin „mit voller Kraft arbeiten“ wolle. Sie ließ an der Bundesregierung kein gutes Haar, vor allem die Grünen und deren, ihrer Meinung nach, falschen Energiepolitik standen im Mittelpunkt.



Der langjährige Bezirksrat Harald Schwab, der auch die Fraktion im Starnberger Kreistag anführt, betonte in seinem Rechenschaftsbericht die Bedeutung des Bezirkstags, der in der Öffentlichkeit nicht immer hinreichend wahrgenommen werde, und für den er noch immer brenne. Als persönlichen Höhepunkt dieser Wahlperiode bezeichnete er die Durchsetzung eines landkreisübergreifenden Pflegestützpunktes, der endlich eine Anlaufstelle für Pflegebedürftige und betroffene Angehörige biete. Für die Anliegen von Patienten wolle er sich auch künftig einsetzen, versprach er.



Landrat Stefan Frey lobte Eiling-Hütigs Durchsetzungsstärke, Hartnäckigkeit (Stichwort Gymnasium Herrsching) und die sehr gute vertrauensvolle Zusammenarbeit. Weitere Bewerbungen gab es nicht.

po