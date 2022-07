Zwei Personen wegen Brandlegung vorläufig festgenommen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Gauting - Nachdem es bereits Mitte Juni ein größeres Feuer in einem abgesperrten Lagerbereich in der Hangstraße gegeben hatte, bei welchem Baumscheiben und Teile eines Baugerüstes angezündet worden waren ging am gestrigen Dienstag, gegen 22.40 Uhr, erneut die Mitteilung eines Anwohners bei der Gautinger Inspektion ein, dass erneut in diesem Bereich der Hangstraße am Grubmühler Feld ein großes Feuer angezündet worden sei.

Zudem teilte der Zeuge mit, dass sich zwei Personen in dem abgesperrten Grundstücksbereich aufhalten würden. Die Gautinger Polizei konnte kurze Zeit später einen 26-jährigen Mann aus Gauting und einen 25-jährigen Mann aus München auf dem besagten Grundstück antreffen. Zudem konnte eine Feuerstelle festgestellt werden, in welcher eine Europalette sowie Gerüstteile aus Metall verbrannt wurden. Zur Löschung des Feuers wurde die Gautinger Feuerwehr hinzugezogen, welche das Feuer kurze Zeit später löschen konnte.

Der 26-jährige Gautinger gab vor Ort zu, das Feuer gelegt zu haben, um Fleisch zu grillen. Sein 25-jähriger Freund aus München sei wenig später hinzugekommen, um ebenfalls mit zugrillen. Da die umliegende Fläche nass war, bestand nach Einschätzung von Feuerwehr und Polizei keine Gefahr für ein Ausbreiten des Feuers. Da ein Hausbewohner den 26-jährigen Mann eindeutig als Täter der Brandlegung vom 20. Juni identifizieren konnte, wurden dieser und sein 25-jähriger Freund vorläufig festgenommen und im Anschluss zur Polizeiinspektion Gauting gebracht. Dort erklärten sich die beiden bereits polizeibekannten Männer mit einem Alkoholtest und der freiwilligen Abgabe ihrer DNA einverstanden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und Hausfriedensbruch ermittelt.

