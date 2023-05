Zwei Promille: 19-jähriger Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Die Polizei Gauting meldet einen Unfall eines 19-Jährigen. Er ist alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs und muss jetzt um seinen Führerschein bangen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gilching - Kürzlich ist ein 55-jähriger Radfahrer aus Gauting mit 1,5 Promille gestürzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jetzt ist es ein 19-Jähriger aus Gilching, der in seinem Wohnort schwer alkoholisiert stürzt.

Am Vatertag befuhr ein 19-jähriger Schüler aus Gilching gegen 19 Uhr schwer alkoholisiert mit seinem Fahrrad die Brucker Straße in Gilching ortseinwärts auf dem rechten Gehweg. Hierbei kollidierte er auf seinem Weg auf Höhe Hausnummer 85 mit dem Gartenzaun einer Anwohnerin und stürzte in der Folge zu Boden. Der Schüler erlitt durch den Sturz Verletzungen an beiden Händen sowie sichtbare Verletzungen im Gesicht.

Junger Mann verletzt sich bei Fahrradsturz in Gilching im Gesicht

Daher entschied die Besatzung des verständigten Rettungswagen, dass der Verletzte umgehend ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck zur weiteren Begutachtung seiner Verletzungen eingeliefert werden müsse.

Ein vor Ort noch durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daher wurde in Krankenhaus Fürstenfeldbruck durch die verständigten Kollegen der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck eine Blutentnahme bei dem 19-jährigen Gilchinger veranlasst. Für ihn könnte der alkoholbedingte Fahrradsturz noch empfindliche weitere Folgen haben, da er sich als Fahranfänger noch in der Probezeit befindet und betrunken Fahrrad fahren kein Kavaliersdelikt mehr ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss er mit einem Führerscheinentzug, drei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße sowie einer verpflichtenden Teilnahme an einer MPU (Medizinisch-psychologischen Untersuchung) rechnen. (kb)