Zwei Unfälle an Kreuzung in Starnberg

Von: Petra Straub

Gleich zweimal muss die Polizei zur Kreuzung an der Gautinger Straße in Starnberg ausrücken. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Gleich zwei Unfälle ereignen sich an einer Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße in Starnberg.

Die Beamten der Polizeiinspektion Starnberg mussten am Donnerstagnachmittag zweimal ausrücken, um an der Kreuzung Verkehrsunfälle aufzunehmen. Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 66-jährige Feldafingerin von der Leutstettener Straße kommend in Richtung Gautinger Straße. Kurz vor der Kreuzung fuhr sie plötzlich nach links auf die Verkehrsinsel und gegen den dortigen Ampelmast. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags des Smart auslösten. Aus welchem Grund die Fahrerin plötzlich nach links kam, ist nicht bekannt. Eine medizinische Behandlung lehnte sie ab.

Mann aus Weßling übersieht vorfahrtsberechtigten Wagen

Um 17 Uhr kam ein 19-jähriger Mann aus Weßling aus der Leutstettener Straße und wollte nach links in die Gautinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den Fiat Doblo eines 35 Jahre alten Starnbergers, der aus der Petersbrunner Straße entgegen kam und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Die Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich beschädigt, den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 8000 Euro. (kb)