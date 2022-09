Zwei Unfälle: Polizei Starnberg sucht Zeugen

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen, die Angaben zu den Unfällen in der Oßwaldstraße und am Bahnhofplatz machen können. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Es vergeht fast kein Tag, an dem die Polizei Starnberg nicht von Unfallfluchten berichtet. Auch heute wird wieder von zwei geparkten Autos berichtet, die angefahren wurden und bei denen der Verursacher einfach weggefahren ist. Es werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei Starnberg mitteilt, wurde am Dienstag zwischen 15.30 und 16.40 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums in der Oßwaldstraße in Starnberg ein abgestellter VW von einem unbekannten Fahrzeugführer hinten links angefahren. Der entstandene Schaden beträgt etwa. 4.000 Euro.

Am Bahnhofsplatz wird ein Audi angefahren

Der zweite Unfall ereignete sich am zwischen 14.45 und 15.15 Uhr am Bahnhofplatz in Starnberg. Hier wurde ein geparkter Pkw Audii vorne rechts angefahren. Dieser Unfall wurde aber von einem Zeugen beobachtet, der einen Zettel mit seinen Personalien und dem Kennzeichen des Verursachers an den geparkten Pkw hängte. Der Schaden hier beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei muss nun noch ermitteln, wer mit dem Fahrzeug unterwegs war. Zumindest die Schadensregulierung ist bei diesem Unfall gesichert. Zu dem erstgenannten Unfall sucht die Polizei Zeugen, diese sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)