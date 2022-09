Zwei Unfallfluchten und ein Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen - und ein beschädigter Zaun

Alle Hände voll zu tun hatte die Starnberger Polizei am gestrigen Mittwoch © PantherMedia

Starnberg/Berg - Zwei Mal sind am Mittwoch in der Kreisstadt Starnberg Autos angefahren worden und die Verursacher haben sich verdrückt. Außerdem gabs einen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Und in Berg wurde, ebenfalls am Mittwoch, ein Zaun beschädigt. Auch hier handelt es sich um eine anschließende Unfallflucht.

Zwei geparkte Pkw wurden am Mittwoch, 31. August, in Starnberg angefahren: Um 11.10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Weilheimer Straße ein geparkter Pkw BMW von einem schwarzen Hyundai und im Zeitraum von 11.20 bis 11.50 Uhr an der Wittelsbacher Straße. Beim ersten Crash konnte eine Zeugin die Unfallflucht beobachten. Sie sprach auch die Fahrerin des Hyundai an. Diese entfernte sich aber von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand am linken Heck ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die zweite Unfallflucht ereignete sich an der Wittelsbacher Straße. Hier wurde ein geparkter Mercedes von einem amerikanischen Fahrzeug der Marke RAM angefahren. Auch dieser Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die ihre Daten und das Kennzeichen des Verursachers am geparkten Fahrzeug hinterließ. Der Schaden an dem Kotflügel vorne links des geparkten Fahrzeug beträgt gut 1.000 Euro. Die Polizei muss nun bei beiden Fällen noch die verantwortlichen Fahrer ermitteln. Weitere Zeugen der beiden Unfallfluchten sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg unter Telefon 08151/364-0 in Verbindung setzen.

Crash zwischen zwei Radlerinnen

Ebenfalls am gestrigen Mittwoch kam es um 14.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radlerinnen. Eine 41- jährige Frau aus Pöcking war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg neben der Weilheimer Straße in Starnberg in Richtung Weilheim unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 18-Jährige aus Starnberg mit ihrem Fahrrad aus einem Grundstück auf den Gehweg ausfahren. Dabei übersah sie die andere Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Frauen. Die Frau aus Pöcking stürzte und wurde dabei schwer verletzt (Handgelenk gebrochen, Abschürfungen). Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gehweg an der Unfallörtlichkeit ist mit einem Zusatzzeichen für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben. Somit befuhren beide berechtigt den Gehweg. Da die Frau aus Starnberg aber aus einem Grundstück fuhr, hätte sie warten müssen. Sie muss sich nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Zaun in Berg beschädigt

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Mittwoch, 31. August, zwischen 16.30 und 17 Uhr auf der Maxhöhe in Berg beobachtet haben wie ein Weidezaun von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. Dabei hat der Pkw einige Fahrzeugteile verloren. Am Unfallort wurde ein Scheinwerfer rechts und eine Radkastenschale rechts von einem Ford gefunden. Aufgrund der vorgefundenen Teile muss an dem Pkw ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. An dem Zaun entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder Fahrzeug machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.