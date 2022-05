Zwiespältiger Start in der Deutschen Golfliga

Die Starnberger Damenmannschaft hinten von links: Michele Holzwarth, Madeleine Orlowski, Trainer Max Baumgart, Louisa Weber, Marion Vogt, Marion Kurz und vorne kniend von links: Captain Angela Kurz, Ramona Zauner, Marie Isabell Becker und Dr. Denise Böhm. © GC Starnberg

Landkreis - Am ersten Spieltag der laufenden Saison hatten beide Clubmannschaften beim Nachbarclub in Wörthsee ein Auswärtsspiel zu bestreiten.

Die Damen trafen in der Regionalliga Süd auf die Gastgeberinnen, den Golf- und Landclub Schloss Liebenstein Neckarwestheim sowie die Golfclubs Augsburg und Konstanz. Bei angenehmen äußeren Bedingungen und verstärkt durch die beiden spielstarken Neuzugänge Michele Holzwarth und Ramona Zauner konnten die Kreisstädterinnen insgesamt ihr spielerisches Potential abrufen. Insbesondere Marie Isabell Becker mit einer Runde von 74 Schlägen (zwei über Par) und Madeleine Orlowski mit eine 76er Runde waren mit Rang zwei und vier in der Einzelwertung vorne dabei. In der Gesamtwertung gab es einen überlegenen Sieg mit 15 Schlägen Vorsprung auf den G&LC Schloss Liebenstein. Mit diesem Ergebnis und der Tabellenführung nach dem ersten Spieltag waren Captain Angela Kurz und Trainer Max Baumgart durchaus zufrieden und hoffen darauf, an den ausstehenden vier Spieltagen auch um den Gesamtsieg und damit um den Aufstieg in die zweite Bundesliga mitspielen zu können.

Die Starnberger Herren, die mit Thomas Kuhn, Alexander Horn, Markus Beck, Julius Kröll, Christopher Neumann-Mangoldt, Patrick Miller, Maximilian Christofori und Constantin Haack antraten, trafen nach dem Abstieg aus der Regionalliga nunmehr in der Oberliga Süd auf die Golfclubs Garmisch-Partenkirchen, Schloss Klingenburg, Sankt Eurach und den Gastgeber GC Wörthsee. Auf dem gut präparierten und gepflegten Platz spielten die Starnberger zwar engagiert, konnten jedoch den verletzungsbedingten Ausfall ihrer Spitzenspieler Dominik Mehr und Manuel Partsch nicht voll kompensieren und lagen am Ende mit dem vierten Rang in der Tageswertung wiederum auf einem Abstiegsplatz. Captain Nikolas Haindl und seine Mannen wollen allerdings nicht resignieren. Vielmehr gilt es, bereits am nächsten Spieltag in Garmisch-Partenkirchen Boden im Abstiegskampf gut zu machen und den Rückstand von neun Schlägen auf einen sicheren Rang in der Tabelle zu verringern. Ihren Anspruch auf den Gesamtsieg untermauerten zunächst die Clubs aus Wörthsee und Garmisch-Partenkirchen, die mit klarem Vorsprung die ersten beiden Plätze belegten.