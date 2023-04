Zwölfjährige fährt in Gauting ungebremst in eine Hausmauer

Ist ein technischer Defekt schuld am Fahrradunfall einer Zwölfjährigen aus Gauting? (Symbolbild) © HärtelPRESS / IMAGO

Gauting - Ins Krankenhaus eingeliefert wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Gauting, das am Dienstag ungebremst in eine Hausmauer fährt.

Die Radfahrerin war am Dienstag mit ihrem Fahrrad am Krapfberg in Gauting unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an den Bremsen versagten diese, und die Schülerin fuhr ungebremst gegen eine Hausmauer, berichtet die Polizei.

Bei dem Vorfall wurde die Zwölfjährige leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus Starnberg. (kb)