Kreuzung wird umgebaut: Baustellenampel und Kurzzeit-Sperre

In der Nacht auf Dienstag kommt man mit dem Auto nicht mehr von der Gautinger Straße in die Leutstettener Straße. An der Kreuzung wird gearbeitet.

Der Kreuzungsbereich Gautinger Straße/Petersbrunner Straße/Leutstettener Straße muss umgebaut werden. In dem Zusammenhang werden in der Nacht von Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai, die bestehenden Mittelinseln auf der Leutstettener Straße ausgebaut. Ab etwa 20.30 Uhr ist das Einfahren von der Gautinger Straße in die Leutstettener Straße deswegen nicht mehr möglich. Das teilte das Rathaus am Freitag mit.

Umleitung über B 2

Die Umleitung erfolgt über die B 2. Von Dienstag an soll das Befahren der Leutstettener Straße wieder möglich sein. Der Busverkehr ist nach Angaben der Verwaltung von der Maßnahme nicht betroffen. Die Einbahnstraßenregelung in der Petersbrunner Straße bleibt derweil bestehen. Von Montag an wird die Ampel im Kreuzungsbereich jedoch außer Betrieb genommen und durch eine Baustellenampel ersetzt. Die Fußgängerüberwege in dem Bereich werden während der Bauphase gesperrt. Zudem gilt im gesamten Baustellenbereich Tempo 30.