Verein holt die Kultur ins Dorf

Kultur ins Dorf zu holen – das ist dem Verein „Kultur in Unterbrunn“ gelungen. Und wird ihm wieder gelingen. Unter anderem ist 2020 ein Auftritt von Bluessänger Willy Michl geplant.

Unterbrunn – Publikumsmagnet der letzten vier Jahre war das Unterbrunner Kino mit den teils in Unterbrunn gedrehten Heimatfilmen von Marcus H. Rosenmüller. Vor einem Jahr besuchte der Regisseur höchstpersönlich das Gautinger Vorzeigedorf Unterbrunn, freute sich Axel Höpner vom Vereinsvorstand in der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus. Insgesamt war er zufrieden: „Kultur ins Dorf zu holen, war unser Anliegen, Das ist uns gelungen.“

Seit vier Jahren gibt es den Verein „Kultur in Unterbrunn“. Die Versammlung fand in gelöster Adventsstimmung statt. Außer hausgemachter Schweizer Rübli- und Walnusstorte gab es auch heißen „Entlebucher Kafi“ mit „Träsch“ (Obstschnaps). das waren die Schweizer Einflüsse, die die Vereinsmitglieder Axel Höpner und Hubert Schneller von ihrer Mountainbike-Tour durch die Zentralschweiz mitgebracht hatten.

Höhepunkt 2019 war der Auftritt von Maxi Pongratz von der Oberammergauer Blasmusikgruppe „Kofelgschroa“, erinnerte Höpner in seinem Vortrag. Bis tief in die Nacht habe der Musiker mit seiner Ziehharmonika an der Bar des Unterbrunner „Högner“ gesessen – „bis uns der Wirt rausgeschmissen hat“. Als nächster Rosenmüller-Film werde im „Högner“ „Wer früher stirbt, ist länger tot“ laufen. Dafür will Höpner den Schauspieler Jürgen Tonkel nach Unterbrunn holen. Er stellt in dem Film einen Radiomoderator dar, dem der Lausbub Sebastian nach dem Leben trachtet.

„Isarflimmern“-Sänger Willy Michl und eine Münchner Ska-Band stehen 2020 auf dem Programm. „Eventuell wird’s ja dann noch was mit dem gezimmerten Tanzboden oben am Unterbrunner Schlittenhang“, sagte Schreinermeister Hubert Schneller über Höpners Lieblingsprojekt. Geplant ist zudem ein Klassikkonzert mit dem Pianisten Wolfgang Leibnitz, der früher in Gauting lebte und dort in der Dreifach-Turnhalle mit Kabarettist Gerhard Polt für Furore sorgte. Auch die „lange Tafel“ steht wieder auf der Agenda.

Der locker organisierte Verein hat inzwischen 34 Mitglieder. Er finanziert sich über Beiträge und Spenden, wie Schriftführerin und Schatzmeisterin Constanze Höpner sagte. Ganz deckend ist dieses Finanzierungsmodell allerdings nicht. Für 2020 müsse „Kultur in Unterbrunn“ wieder einen 600-Euro-Förderantrag bei der Gemeinde Gauting stellen, sagte die Schatzmeisterin.