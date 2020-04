Kunst, Kultur, Kreatives und Kulinarisches im Bürgertreff

Der Betreiber der Gastronomie im neuen Stockdorfer Bürgertreffpunkt steht fest. Den Zuschlag hat die gemeinnützige Firma Grain von Hans Wilhelm Knape bekommen.

Stockdorf – Die Verträge mit der Gemeinde Gauting sind unterschrieben. Hans Wilhelm Knape hat die Ausschreibung für den Gastronomiebetrieb im neuen Stockdorfer Treffpunkt, dem Bürgerzentrum am Harmsplatz, gewonnen. Mit seiner Firma Grain (Korn) will er dort ein reichhaltiges Angebot aus Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft sowie Gastronomie vorhalten. An seine Seite hat sich Knape den Koch Florian Reistle geholt.

Mit Hochbauamtsleiterin Christiane Ait war der Grain-Gründer bereits vor Ort, um die Anschlüsse für die Küchen-Einrichtung zu besprechen. „Mit unserem Geschäftskonzept verfolgen wir das Ziel, das soziale und nachhaltige Miteinander in Stockdorf zu fördern“, erläutert Knape sein Konzept für den Stockdorfer Treffpunkt. „ Wir möchten einen Ort schaffen, an dem die Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen können.“

Name soll Lebensphilosophie widerspiegelen

Dass er mit seiner gemeinnützigen Firma zum Zuge gekommen ist, freut den Gründer besonders. Denn Grain (Korn) steht auch für die Lebensphilosophie des Familienvaters: „Ganzheitlich, regional, achtsam, integrativ, nachhaltig.“ Mit der Grain gGmbH hat Hans Wilhelm Knape Asylbewerbern, die der Landkreis zunächst im leer stehenden ehemaligen Betriebsgebäude der Firma Apparatebau untergebracht hatte, zu Jobs verholfen. Ingenieur Knape und der mittlerweile verstorbene IT-Experte Maz Grimm hatten Flüchtlinge zu technischen Arbeiten angeleitet.

„Schon in der Gründungsphase der Sozialfirma hatten wir eine Art Begegnungscafé im Kopf“, erklärt der Grain-Geschäftsführer. Claudia von Maltitz vom Asyl-Helferkreis hatte dann die Idee, sich mit der Firma für die ausgeschriebene Gastronomie im gemeindlichen Bürgertreffpunkt zu bewerben. Mit dem Koch und ayurvedischen Ernährungsberater Florian Reistle, der als Pädagoge an der Berufsschule München lehrt, sei auch der Ausbildungsaspekt abgedeckt, sagt Knape. Den Kontakt zu Reistle habe seine Frau Sabine geknüpft, die in ihrer Hebammen-Praxis im Gautinger Weiler Hausen dessen Familie betreut habe.

Biologisch und nachhaltig

Biokost, frisch und nachhaltig zubereitet, soll im Mittelpunkt des gastronomischen Konzepts stehen. Um das umzusetzen, hat Knape, der laut seiner Ehefrau selber „sehr gut kocht“, ein vierköpfiges Kernteam zusammengestellt. Florian Reistle wird die Gastronomie leiten. Er wird von einem weiteren Koch und zwei syrischen Frauen unterstützt, die Knape seit seiner Zeit als Mitglied des Asyl-Helferkreises kennt. „Wir sprechen auch mit den Werkstätten für behinderte Menschen in Andechs, ob wir unser Konzept der Inklusion und Gastfreundschaft noch auf weitere Menschen ausdehnen können“, erklärt der Geschäftsführer.

Restarbeiten stehen noch aus

Derzeit werden noch Restarbeiten in der Küche des Stockdorfer Bürger-Treffpunkts erledigt, teilte Knape gestern mit. Die mit 45 000 Euro kalkulierte Küche müsse er über seine Sozialfirma stemmen. Banken gäben Start-Ups derzeit keine Kredite.

Hoffnungsfroh blickt der 59-Jährige trotzdem voraus: „Nach Corona-Zeiten werden wir in Stockdorf einen tollen Treffpunkt für die Bürger betreiben.“ Denn Knape ist überzeugt: Nach den Ausgangsbeschränkungen werden die Menschen einen regelrechten Hunger nach Gemeinschaft haben.“

von Christine Cless-Wesle