1432 Abc-Schützen in 53 Klassen

Schuljahr 2018/2019 im Landkreis Starnberg

Sechs Wochen durchweg prächtige Sommerferien sind zu Ende. Jetzt beginnt wieder die Schule. Für 1432 Mädchen und Buben in 53 Klassen zum ersten Mal. Die Zahl der Schulanfänger – 1246 an staatlichen, 186 an privaten Grundschulen – ist gegenüber dem Vorjahr um 22 gesunken.

Landkreis – Diese Nachricht interessiert nicht nur die Schüler, sondern beruhigt auch die Eltern: Dem Schulamtsbezirk Starnberg hat die Regierung von Oberbayern Lehrerstunden zugewiesen, die über das durchschnittliche Budget hinausgehen, teilt Schulamtsdirektorin Elisabeth Hirschnagl-Pöllmann mit. „Damit kann der Pflichtunterricht an den staatlichen Grund- und Mittelschulen vollumfänglich abgedeckt werden.“ Je nach Bedarf stehen den einzelnen Schulen Differenzierungsstunden für besonders große Klassen zur Verfügung, ebenso Förderstunden zur Leistungsdifferenzierung, für Inklusion und Integration, für jahrgangskombinierte Klassen, aber auch Stunden für Arbeitsgemeinschaften und für die Zusammenarbeit Kindertagesstätte-Grundschule. Um Kinder mit Migrationshintergrund und deutsche Kinder sprachlich zu fördern, können flächendeckend Vorkurse und Deutsch-Fördermaßnahmen angeboten werden.

43 Lehrkräfte für die Mobile Reserve

43 Lehrkräfte stehen nach Angaben der Schulamtsdirektorin für den Aushilfsdienst – die sogenannte Mobile Reserve – bereit. Einige werden schon vom ersten Schultag an schwangere oder aus anderen Gründen nicht einsatzfähige Lehrkräfte vertreten.

Im Schulamtsbezirk sind derzeit sieben Gymnasiallehrkräfte und drei Realschullehrer eingestellt, die sich zusätzlich für den Dienst an Grundschulen qualifizieren. Vier Gymnasiallehrkräfte absolvieren die Qualifizierung für die Mittelschule. Bereits qualifiziert sind eine Gymnasiallehrerin für die Grundschule und vier Gymnasiallehrer für die Mittelschule.

Zu den Zahlen im am Dienstag, 11. September, beginnenden Unterrichtszeitraum: 7972 Schüler besuchen im neuen Schuljahr die 24 allgemeinen und fünf privaten Grund- und Mittelschulen im Landkreis. Das sind 23 mehr als im Vorjahr. Während die Zahl der Grundschüler von 5801 auf 5764 gesunken ist, ist die der Mittelschüler von 2148 auf 2208 gestiegen. Diese Schüler werden in 257 Grundschul- und in 105 Mittelschulklassen unterrichtet. Die durchschnittliche Klassenstärke liegt bei 22,4 Schülern an den Grundschulen und bei 21 an den Mittelschulen. Gut 23 Prozent der Schüler sind ausländischer Herkunft (ohne die Schüler der Munich International School).

Verschiedene Formen inklusiven Unterrichts

Um die Richtlinien der Behindertenrechtskonvention umzusetzen, werden an den staatlichen Grund- und Mittelschulen verschiedene Formen inklusiven Unterrichts angeboten. Laut Hirschnagl-Pöllmann werden in allen Jahrgangsstufen einzelne Kinder mit unterschiedlichem Förderbedarf – Sehen, Hören, körperlich-motorische sowie geistige und soziale-emotionale Entwicklung – unterrichtet

An der Grundschule Söcking ist eine Klasse der Franziskus-Schule der Lebenshilfe Starnberg ausgelagert. „Durch gemeinsamen Unterricht, schwerpunktmäßig in den musischen Fächern, aber auch durch gemeinsame Projekte und Aktionen werden so die Kinder der Grundschule Söcking an einen selbstverständlichen, natürlichen Umgang mit Behinderten herangeführt“, erläutert die Schulamtsdirektorin. Diese Zusammenarbeit sei für mehrere Jahre geplant.

Kooperationsklassen, in denen Schüler mit Förderbedarf gemeinsam mit Grundschülern unterrichtet werden, gibt es an der Arnoldusschule in Gilching und an der Grundschule an der Würm in Stockdorf. Eine Kooperationsklasse wird auch an der Mittelschule Starnberg geführt. Das Schulprofil Inklusion haben die Grund- und die Mittelschule in Tutzing. Für das neue Schuljahr ist auch der Grundschule Wörthsee das Profil Inklusion genehmigt worden.