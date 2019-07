Drogendealer, Volksverhetzer, Spanner: Polizei schnappt Straftäter nach Flucht nach Thailand

Setzte sich nach Asien ab

Ein Straftäter aus Starnberg hatte sich nach Thailand abgesetzt. Wegen mehrerer offener Haftbefehle fahndete die Polizei nach ihm - und konnte ihn schließlich in Bangkok festnehmen.

Wolfratshausen/Starnberg/Bangkok - In Bangkok ist ein Straftäter aus Starnberg festgenommen worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Donnerstag mitteilte, war der 33-Jährige nach Thailand geflüchtet, nachdem das Amtsgericht Wolfratshausen ihn vor zwei Jahren wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt hatte.

Die Strafe war zur Bewährung ausgesetzt worden, doch der Mann verstieß gegen die Auflagen und setzte sich nach Asien ab. In der Folge erließ das Amtsgericht einen Sicherungshaftbefehl.

Straftäter aus Starnberg: Rechtsextreme Äußerungen im Internet

Auch vonseiten des Amtsgerichts in München bestand ein Haftbefehl, auch hier wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in „nicht geringer Menge“, wie die Polizei berichtet. Zudem habe der 33-Jährige Frauen in einer Damentoilette gefilmt. Wegen Volksverhetzung wurde der gebürtige Starnberger ebenfalls verfolgt: Er hatte in einem sozialen Netzwerk rechtsmotivierte Hasspostings veröffentlicht.

Das BLKA leitete daraufhin im November 2018 die Fahndung ein. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ermittelten die Beamten, dass der Flüchtige sich in Thailand aufhielt. Die Royal Thai Police nahm ihn im Juni dieses Jahres schließlich nördlich von Bangkok fest. Einen Monat später wurde er von zwei Beamten des BLKA nach Deutschland gebracht und den Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Straftäter aus Starnberg war polizeilich bestens bekannt

Nach Angaben der Polizei kamen die Beamten dem 33-Jährigen auf die Spur, weil sie regelmäßig offene Haftbefehle politisch motivierter Straftäter auswerten.

Der Polizei ist der 33-Jährige bestens bekannt: Nach Angaben des BLKA verübt er seit seinem zehnten Lebensjahr Straftaten wie Körperverletzungsdelikte, Diebstähle sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

