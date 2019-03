Faschingstreiben im Landkreis: Beeindruckende Garden und politische Seitenhiebe

So verlief der Endspurt

Am Faschingsdienstag ging es vor allem in Pöcking, Unterbrunn und auf dem Kirchplatz in Starnberg rund. Auch die Politik war durchaus ein Thema, von AWISTA in Hochstadt über Gautings Gewerbegebietspläne bis zum Pöckinger Bürgerhaus.

Landkreis – Der Wind pfiff und zwischenzeitlich war auch nicht ganz sicher, ob es nicht regnen würde, aber egal: Gestern war der Landkreis fest in der Hand der Narren. Auf dem Kirchplatz drängelten sich zu den Auftritten der Pöckinger Faschingsgarde und der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla in ihren aufwendigen Kostümen hunderte Menschen. Da konnte der Wind noch so fies blasen. Kleine und große Feen, Wassermänner mit Schwimmflossen, Nonnen, Hexen und undefinierbare Gestalten jeden Alters jubelten den Tänzern und Prinzenpaaren zu, schunkelten und klatschten. Natürlich gab es auch Orden, unter anderem für UWG-Stadtrat Winfried Wobbe, der vor den Majestäten artig niederkniete, um das gute Stück entgegenzunehmen. Er überbrachte Grüße des gesamten Stadtrats, „denn wenn es um Kultur geht, gibt es auch bei uns immer einstimmige Beschlüsse“. Das sorgte natürlich für lautes Gelächter auf dem Kirchplatz – die Querelen in dem Gremium sind bekannt. Mehr Politik gab’s aber nicht, sondern vor allem Dankesworte an alle ehrenamtlichen Helfer, die schon mittags mit dem Aufbau der Bühne begonnen hatten. Auf der gaben Garde und Prinzenpaare dann auch weiter ordentlich Gas, die Girlanden flogen im Wind, die Musik schallte über die Stadt. Für spannendes Kontrastprogramm sorgten im Anschluss die Schäffler aus München in ihrer Tracht – ein runder Faschingsendspurt war das in Starnberg.

Die Ascheringer sorgen für politische Brisanz

Kleine Cowboys, Indianer mit großen Bögen, Clowns, Einhörner und Pokemon versammelten sich in Pöcking, um den kurzen, aber sehr unterhaltsamen Zug zu bestaunen. Für die politische Brisanz sorgte vor allem die Dorfgemeinschaft Aschering – mit gleich drei Wagen. Einer kritisierte die Kosten des derzeit entstehenden Bürgerhauses – durch Vergleiche mit dem Berliner Flughafen, dem Bundeswehr-Schiff Gorch Fock und der Hamburger Elbphilharmonie. Und der mit 100 000 Euro ausgewiesene Schneefang bekam auch noch einen Seitenhieb ab. Die Ascheringer schlugen sich zudem beim Thema „Rettet die Bienen“ auf die Seite der Bauern. Zwei junge Männer waren besonders tapfer: Gesichert an der Traktorfront, flogen sie in Bienenmanier voraus. Ein anstrengender Spaß, wie beim Absteigen offensichtlich wurde. Bürgermeister Rainer Schnitzler ließ sich als Pirat kutschieren, die Frauenunion kämpfte mit Plakaten für ihr Geschlecht: „Wir wollen 100 Prozent Mitspracherecht und 50 Prozent Beteiligung“, sagte Gemeinderätin Karin Wania-Michels bestens gelaunt auf Nachfrage.

Diese Seitenhiebe gab‘s in Unterbrunn

Riesengaudi hatten die wohl 200 Zuschauer auch beim Faschingsumzug Unterbrunn. Mit schwarzer Perücke, dunkler Brille und violettem Damenjackett gab Hermann Geiger in goldenen Plateauschnürschuhen eine perfekte Rathauschefin. Lachend blickte „die Brigitte“ in die Kristallglas-Kugel, aber die Kugel war – leer. Das war nicht der einzige Seitenhieb auf Gautings leere Kassen. Auf einem geschmückten Wagen pries die Burschenschaft „das Unterbrunner Wirtschaftswunder“ mit den frisch restaurierten Gasthäusern „Högner“ und „Böck“. Derweil marschierte Hans Klotz als armer „Gautinger Schweinsbratensucher“ neben der Karre mit den johlenden Wirtshausgästen her.

„Gauting geht der Schotter aus“ – mit einem leeren Kasten erinnerten „Bauarbeiter“ daran, dass die Gemeinde ihren Bürgern heuer nicht einmal mehr Streukiesel bieten konnte. Auf dem Wagen mit Betonmischer und Fichten prangte in Anspielung aufs längst zugepflasterte Gewerbegebiet Gilching Süd ein Plakat: „Asphalt und Beton ist fein, kannst wohl nur in Guilching sein“. Fürs benachbarte, angesteuerte Gautinger Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz galt dagegen: „Willst du dann Erholung haben, musst in Gauting nachfragen.“ Auch der AWISTA bekam sein Fett weg. „Müll hält jung“, dafür wagte sich ein 23-jähriger Bursche mit entblößtem Oberkörper in ein Wannenbad im AWISTA-Müll. „AWISTA mit riesen Glied zieht ins Wasserschutzgebiet“ prangt dazu in großen Lettern auf dem Narren-Wagen. gma/hvp/cc

