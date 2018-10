Wahl live: Schreck im Starnberger Landratsamt - nicht nur bei der SPD

Ticker zur Landtagswahl Bayern

Der Countdown läuft. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Bayern. Wie der Landkreis Starnberg wählt und alle Reaktionen und News dazu, berichten wir hier live im Ticker.

18.28 Uhr: Die Linke hatte auf den Einzug in den Landtag gehofft, die Prognose jedoch hat diese Hoffnung zerstört. Landtagsdirektkandidat Bernhard Feilzer glaubt nicht, dass die erste Hochrechnung Bestand haben wird. "Ich misstraue den Prognosen zutiefst. Es wird sehr knapp, aber wir schaffen die fünf Prozent." Eine erste Analyse? Vielleicht hätten sich viele Wähler entschieden, lieber AfD oder Grüne als starken Gegenpol zur CSU zu stärken, mutmaßt der Gilchinger.

18.25 Uhr: Eine erste Reaktion der SPD liegt vor. Landtagsdirektkandidatin Christiane Kern ist enttäuscht und bekennt ehrlich: "Ich hab‘s befürchtet. Aber dass es so knapp ausgeht, hat mich schon erstaunt." Sie habe auf 13 Prozent gehofft, mit elf gerechnet. Das AfD-Ergebnis sei „der Wahnsinn“. "Und keiner kennt die Kandidaten."

18.22 Uhr: Die FDP, traditionell stark im Landkreis Starnberg, soll nach den Prognosen bei 5 Prozent in Bayern liegen. "Nach dieser Prognose sind wir wieder im Landtag, alles Weitere wird man sehen", sagte Britta Hundesrügge (FDP, Landtagsdirektkandidatin). Fünf Prozent seien knapp, "aber der Anteil an Briefwählern ist bei uns sehr hoch, die gehen dort noch nicht ein." Und das Ergebnis der CSU? "War zu erwarten. Die haben zuletzt ja eine Panikbeflaggung aufgezogen, da hat man gesehen, dass sie große Befürchtungen haben." Zur AfD sagt die Gautingerin: "Elf Prozent zu viel."

18.18 Uhr: Landrat Karl Roth (CSU) kommt in den Saal, will aber noch keine Stellungnahme abgeben.

18.15 Uhr: Blankes Entsetzen bei der SPD - 9,5 oder 10 Prozent, je nach Prognose. Das ist weniger als die Umfragen hatten vermuten lassen, doch gilt für die: Zwei, drei Prozent nach oben und unten sind immer möglich. Für die SPD ging es in diesem Korridor nach unten.

18.05 Uhr: Die ersten Reaktionen aus dem Landratsamt liegen vor. „Die AFD erschreckt mich", sagt Albert Luppart (Freie Wähler, Kandidat für den Bezirkstag) nach der Prognose. Ansonsten: „Grüne war zu erwarten, CSU war zu erwarten. Wenig Überraschendes.“ Nachtrag zur den Prognosen: Der BR meldet CSU 35, SPD 10, FW 11,5, Grüne 18,5, FDP 5, Linke 3,5, AfD 11.

+ Balken des Schreckens für manche Parteien: Im Landratsamt wird die Prognose an die Wand geworfen. © Hanna von Prittwitz

18.01 Uhr: Schrecksekunde im Landratsamt: Die ersten Prognosen sind da. Demnach kommt die CSU auf 35,5 Prozent, die SPD auf 9,5 Prozent - weniger als erwartet -, die Freien Wähler kommen auf 11,5 und die Grünen auf 19 Prozent. Die weiteren Parteien: FDP 5, AfD 11, Linke 3,5. Das ist eine Prognose für ganz Bayern, die wenig über den Landkreis aussagt - außer einem Trend.

+ Blick in den noch recht leeren Saal im Starnberger Landratsamt: Die ersten Kandidaten sind aber schon da. © Sebastian Raviol

17.52 Uhr: Im Starnberger Landratsamt laufen an diesem Abend alle Ergebnisse aus dem Stimmkreis ein. Dort beobachten Parteimitglieder und Kandidaten den Ablauf. Die ersten Landtagskandidaten aus dem Stimmkreis Starnberg sind schon da: Britta Hundesrügge (FDP) und Christiane Kern (SPD). Die Sozialdemokraten hoffen, dass der Rückgang der Prozentpunkte nicht ganz so heftig ausfällt, wie zunächst befürchtet. In wenigen Minuten werden die Prognosen veröffentlicht - dann sind alle schlauer.

17.45 Uhr: Es wird spannend - die Wahllokale schließen gleich.

16.55 Uhr: Im Landkreis zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bei einer Umfrage des Landratsamtes in den Gemeinden zeigte sich, dass es zumeist mehr als 70 Prozent sind. In einigen Gemeinden gab es keine Aussage - der Andrang war so groß, dass keine Zeit war, einen Zwischenstand zu ermitteln.

15.30 Uhr: Wer noch nicht gewählt hat - langsam wird‘s Zeit, ein etwas mehr als zwei Stunden schließen die Wahllokale. Auch wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat oder sie nicht wiederfindet, kann wählen. Wie, lesen Sie hier. Wer im Stimmkreis Starnberg bei der Landtagswahl antritt, lesen Sie hier - allerdings haben nicht alle Kandidaten mitgemacht.

15 Uhr: In einigen Wahllokalen im Landkreis Starnberg werden Wähler an diesem Wahltag befragt. Sowohl Teams im Auftrag des ZDF als auch der ARD sind tätig, um Daten für die Prognosen am Abend im Fernsehen zu sammeln. Im Starnberger Wahllokal im Betriebshof waren Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen für das fürs ZDF bei der Arbeit und befragten Wähler wie Melanie Artus.

+ Wählen und Antworten: Melanie Artus mit Sabrina und Tobias Mahn von der Forschungsgruppe (vl.). © Andrea Jaksch

14.33 Uhr: Die Wahl läuft, und stellenweise bilden sich in den Wahllokalen Warteschlangen. Das liegt auch an den enorm großen Stimmzetteln, die größer eigentlich nicht mehr werden können. Fast 20 Parteien treten bei der Landtagswahl an. Die politische Stimmung im Landkreis lässt sich für diese Wahl bestenfalls erahnen, aber für frühere Wahlen ist natürlich bekannt. Der Stimmkreis Starnberg war immer ein CSU-Gebiet, auch wenn es Schwankungen gab. So sah es in den vergangenen Jahrzehnten aus (** gemessen an der Gesamtstimme, also der Summe aus Erst- und Zweitstimme. Die ist übrigens eine bayerische Besonderheit und für die Mandatsverteilung sowie deren Besetzung ausschlaggebend):

13.16 Uhr: Ginge es nach dem Verkehr auf den Straßen, müsste es eine Rekord-Wahlbeteiligung werden. Das spätsommerliche Wetter zieht viele an die Seen im Landkreis Starnberg, was bei 21 Grad und wolkenlosem Himmel durchaus eine gute Idee ist. Die Wahlbeteiligung übrigens im Landkreis Starnberg war immer vergleichsweise hoch. 2013 bei der Landtagswahl waren es 72,7 Prozent nach 66,3 Prozent im Jahr 2008, bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr 84,4 Prozent. Wie hoch die Wahlbeteiligung heute ausfällt, lässt sich noch nicht absehen. Es wird allgemein aber mit einer hohen Beteiligung gerechnet.

11.50 Uhr: Eine Wahl wie diese Landtagswahl braucht viele Helfer - mehr als 1400 sind es im Landkreis, die in Schichten in den Wahllokalen tätig sind. Einige Gemeinden hatten bei dieser Wahl anfangs Probleme, genug Helfer zu finden. Allen, die bei der Wahl helfen, sind die Gemeinden daher dankbar. Gilchings Bürgermeister Manfred Walter sagte per Twitter „Danke“:

1 1 Uhr: Willkommen bei unserem Liveticker zur Landtagswahl im Landkreis Starnberg. Mehr als 110 000 Wahlberechtigte sind im Stimmkreis Starnberg, der auch die Gemeinden Bernried, Seeshaupt und Iffeldorf aus dem Landkreis Weilheim-Schongau umfasst, zur Stimmabgabe aufgerufen. So wird der Tag ablaufen: Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann wird ausgezählt.Wann es die ersten Ergebnisse geben wird aus kleineren Gemeinden, ist nicht ganz absehbar: Es kann gegen 20 Uhr sein, aber auch später. Mit einem Ergebnis für den Stimmkreis mit 17 Gemeinden rechnet der Wahlleiter im Starnberger Landratsamt nicht vor 21.30 Uhr.

