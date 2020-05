STAdtradeln trotzt Corona

Aktion geht in nächste Runde

Zahllose Veranstaltungen fallen der Corona-Pandemie zum Opfer, doch es gibt auch gute Nachrichten: Das STAdtradeln findet statt.

Landkreis – Unter dem Motto „Gesund und fit“ treten vom 21. Juni bis 11. Juli Teams und Teilnehmer aus allen Landkreisgemeinden in die Pedale. Von Andechs bis Wörthsee: Auch heuer beteiligen sich alle 14 Gemeinden an der bundesweiten Aktion. Bis 11. Juli können die Radler dann munter Kilometer sammeln. Im Vorjahr legten rund 4600 Bürger 713 000 Kilometer zurück und beförderten Starnberg damit auf Platz 1 der Landkreise in Bayern.

Rad derzeit „Verkehrsmittel der Wahl“

Das Motto könnte kaum besser passen. „Es wurde lange vor der Corona-Pandemie ausgewählt“, versichert Andrea Schmölzer vom Organisationsteam. „Schließlich kann man auf dem Rad Alltagswege mit geringem Infektionsrisiko zurücklegen und quasi nebenbei Kreislauf und Immunsystem an der frischen Luft stärken – kurz: Das Rad ist derzeit das Verkehrsmittel der Wahl“, schreibt Landrat Stefan Frey im Grußwort des Flyers, auf dem die Starnberger Ärztin Dr. Andrea Hütt und Max Hauser, Trainer der WWK Volleys Herrsching, zu sehen sind.

Teilnehmen kann jeder, der im Landkreis Starnberg wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder einem Verein angehört. Radkilometer sammelt man online oder auf Flyern. Weitere Infos gibt’s im Internet unter www.stadtradeln-sta.de.