Stürmische Burglind: Orkan und Gewitter

Orkan im Anzug

„Burglind“ kommt, und wie: Über den Landkreis Starnberg könnte am Mittwoch ein Orkan hinwegfegen, wie es ihn lange nicht gab. Die Wetterdienste warnen.

Landkreis – Mit Böen bis zu 140 km/h und starkem Regen ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch zu rechnen. Schuld ist Sturmtief „Burglind“. Am Dienstag gab der DWD eine Vorwarnung für schwere Unwetter heraus; eine Prognose zeigte, dass vor allem zwischen dem Vormittag und dem späteren Nachmittag ein Orkan über den Landkreis hinwegziehen soll. Wie stark der Sturm tatsächlich wird, war für eine kleine Region wie den Landkreis nicht voraussagbar.

Am Dienstagabend veröffentlichte der Wetterdienst erste konkrete Warnungen. Der DWD meldete für Starnberg wie für ganz Bayern: „Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) gerechnet werden.“ Das wäre etwas weniger als zunächst befürchtet. Diese Warnung gilt für Mittwoch, 6 bis 16 Uhr.

Der Dienst Meteomedia (unwetterzentrale.de) erwartet einen stärkeren Sturm. Erwartet werden nach einer Warnung der Stufe Rot - der zweithöchsten Stufe - Böen von bis zu 115 km/h unabhängig von der Höhenlage, und das in der Zeit zwischen Mittwoch, 6 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Ab dem Abend sollen demnach die Windgeschwindigkeiten sinken auf etwa 80 km/h. Im Lauf des Mittwochs sind auch Gewitter möglich.

Feuerwehr rät: Lose Gegenstände am Haus sichern

Ab 600 Meter Meereshöhe – das gilt für höhere Lagen im ganzen Kreis – sind laut DWD bis zu 140 km/h möglich, in allen anderen Gebieten bis zu 120 km/h in Schauernähe. Bei derart hohen Windgeschwindigkeiten empfiehlt die Feuerwehr, Vorsorge zu treffen. Kreisbrandrat Markus Reichart rät, lose Gegenstände am Haus und im Garten zu befestigen – dazu gehören beispielsweise auch im Winter leere Regentonnen. Während des Sturms solle man Waldgebiete meiden, vor allem, wenn man zu Fuß unterwegs ist – es muss dann mit herunterfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen gerechnet werden. Der nasse Boden nach dem Tauwetter könnte ein Problem werden, denn die Wurzeln haben weniger Halt – „da fallen die Bäume leichter“, fürchtet der Kreisbrandrat. Sollte es konkrete Unwetterwarnungen geben, die Sie dann auch auf starnberger-merkur.de finden, sollte man möglichst nicht aus dem Haus gehen, wenn es nicht sein muss.

Die Feuerwehren stehen Reichart zufolge bereit, werden jedoch Gerätehäuser nicht vorsorglich besetzen. Bisher haben sie bei Orkanen wie Niklas vor fast drei Jahren die Einsätze immer bewältigt – damals waren es mehr als 460. Die Orkan-Vorboten der vergangenen Tage hatten zum Glück nur wenige Einsätze produziert: In Leutstetten fiel ein Baum um, in Starnberg ein Bauzaun, ein Baum drohte zu fallen. Nach den Stürmen im vorigen Jahr könnten Bäume allerdings angeknackst sein und nun brechen.