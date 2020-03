Symposium verschoben, kein Tag der offenen Tür im Altenheim: Erste Absagen wegen Corona-Virus

Die Corona-Fälle häufen sich. Vielerorts werden daher vorsorglich Veranstaltungen abgesagt. Drei wurden bereits abgesagt, weitere Stehen auf der Kippe.

Landkreis– Beinahe stündlich wurden gestern in Bayern neue Corona-Virus-Fälle bekannt, allerdings bis zum frühen Abend kein weiterer aus dem Landkreis Starnberg. Damit blieb es bei einem, einem 45-Jährigen, der jedoch wenig Kontakte hatte, seit er sich bei einem geschäftlichen Kontakt angesteckt hatte. Der Virus hat dafür andere Auswirkungen, auch im Landkreis.

Eine Reihe von Veranstaltungen wurde abgesagt. So verschiebt die Ilse-Kubaschewski-Stiftung ein für kommenden Dienstag geplantes Symposium auf unbestimmte Zeit. Da es um Altersbeschwerden gehen sollte, wäre eine Ansteckung, so gering das Risiko auch ist, für die zumeist älteren Teilnehmer fatal. „Dieses Risiko kann und will die Ilse-Kubaschewski-Stiftung nicht eingehen“, heißt es in der Absage durch den Stiftungsvorstand. In Krailling wurden der Tag der offenen Tür des Caritas-Altenheims, der für morgen geplant war, und ein Eltern-Info-Abend des Caritas-Kinderhauses am nächsten Montag abgesagt. Weitere Veranstaltungen stehen auf der Kippe. Einige Veranstalter haben auch Rat beim Gesundheitsamt gesucht, ob sie ihre Termine absagen sollten oder nicht. Der Landkreis selbst hat bisher keine Veranstaltungen abgesagt.

Webasto-Mitarbeiter wieder genesen

Alle Mitarbeiter des Stockdorfer Autozulieferers Webasto, bei dem es nach dem Besuch einer Mitarbeiterin aus China zu den ersten Fällen in Deutschland gekommen war, sind wieder genesen. „Wir sind sehr erleichtert und froh, dass alle Kolleginnen und Kollegen vollständig gesund sind und zu ihren Familien und Freunden zurückkehren konnten“, erklärte Dr. Holger Engelmann, Vorsitzender des Vorstands.

Auf der Internetseite des Landratsamts (www.lk-starnberg.de) führt der Kreis immer die neusten Infos für Eltern, Arbeitnehmer und Bürger auf.

