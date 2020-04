Der unverdient stille Abschied für Landrat Karl Roth

Da hat er sich gefreut: Von seinem Vize Georg Scheitz erhielt Karl Roth ein Ausflugspaket für sich und die Enkel, um die sich der scheidende Landrat mehr kümmern will – dafür fehlte ihm im Amt die Zeit. Der Kreistag schenkte ihm einen Notfallordner für den Ruhestand. Der Abschied war mehr ein vorläufiger, denn die große Feier, die wegen der Corona-Krise nicht jetzt stattfinden kann, soll in einigen Monaten nachgeholt werden.

Das Ende seiner Amtszeit

Das Ende seiner Zeit im Landratsamt hat er sich bestimmt anders vorgestellt: Am Donnerstag scheidet Karl Roth aus dem Amt. Die Abschiedsfeier soll aber nachgeholt werden.

Landkreis– „A guader Landrat für uns“ – nach diesem Satz von Vizelandrat Georg Scheitz stand der gesamte Kreistag am Montag und applaudierte Karl Roth minutenlang. Der 65-jährige CSU-Politiker scheidet am Donnerstag nach zwölf Jahren aus dem Amt als Starnberger Landrat, und er hätte wahrlich einen anderen Abschied und eine andere Endphase seiner Amtszeit verdient gehabt. Doch wie hieß es schon in der Absage der großen Abschiedsfeier: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Roth selbst brachte seine Landratszeit in einen Satz: „Es war eine so geile Zeit.“

Es blieb Vize Scheitz, ab Freitag Bürgermeister von Andechs, überlassen, Roths Verdienste aufzuzählen – genauer: das, was in eine kurze Rede passte. Engagiert, zielstrebig, pragmatisch, kompromissbereit – alles Attribute, die Karl Roth auszeichneten, sagte Scheitz. Meilensteine der zwölf Jahre seien die Bildungsregion gewesen, Gesundheitswesen, Verkehrsmanagement und Ausbau des ÖPNV, der Windkraftplan. In der „schwierigen Ära Asyl“ ab 2015 habe Roth die Lage für den Kreis besser gemanagt als alle anderen in Oberbayern.

Laudator Scheitz über Roth: Er habe immer alle einbinden wollen

Der Kreistag sei Roth zu tiefem Dank verpflichtet, dem „Harmonie immer wichtig war“ und der sich unwohl fühlte, wenn gestritten wurde, wie Scheitz es formulierte. Roth habe immer versucht, alle einzubinden, auch wenn einer oft dagegen war – Scheitz blickte kurz zu Peter Unger (Grüne), der das mit Humor nahm. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“, griff Scheitz in die Zitate-Kiste, und er griff nicht daneben. Für das Bündnis CSU/SPD im Kreis sei Roth immer der Fels gewesen.

Ausflug und Notfallordner für Landratsruhestand als Abschiedsgeschenke

Aus Kreistagsreihen bekam Roth zwei Geschenke: Einen Ausflug für ihn und seine Enkel, der aber wohl noch etwas warten muss. Und einen Notfallordner, wie die ebenfalls ausscheidende Kreisrätin Margarete Blunck (ÖDP) es nannte. Alle 60 Kreisräte haben für Roth aufgeschrieben, was er an Tagen ohne Termine alles machen könnte, quasi ein Handbuch für den Landratsruhestand.

Den wird Roth wohl erst später haben, auch wenn er sich auf den Amtswechsel freut. Sein Nachfolger Stefan Frey, bei der Sitzung im Zuschauerraum, begleitete ihn schon bei ersten Terminen und war bei den Sitzungen zur Corona-Krise dabei. Erstmal will Roth Urlaub machen – dazu kam er in den vergangenen Wochen nicht. Ruhig ausklingen konnte er seine Amtszeit auch nicht lassen, sondern muss „mit 100 Prozent durchs Ziel“. Deswegen freue er sich auch auf den 1. Mai – ab Freitag darf sich Stefan Frey mit Coronavirus, Finanzenproblemen, Schutzmasken-Lieferungen, Gymnasien, Klimawandel und allem anderen herumschlagen.

Ein paar statistische Eckdaten zum Schluss

Noch ein bisschen Statistik aus der zweiten Roth-Amtszeit: Der Kreistag tagte 92 Stunden lang in 36 Sitzungen, der Kreisausschuss in 64 Sitzungen 160 Stunden. Es gab 27 Umwelt-, acht Bauausschuss-, 23 Jugendhilfeausschuss- und 18 Sozialausschusssitzungen. Die Arbeitsstunden und Termine des Landrates hat wohl niemand gezählt. Seine Verdienste zählen auch viel mehr.