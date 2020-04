Wird Klinik Höhenriedzum Hilfskrankenhaus?

Die Klinik Höhenried soll in den Rettungszweckverband Fürstenfeldbruck eingegliedert werden.

Die Corona-Krise ändert nicht nur den Alltag der Bevölkerung, insbesondere Kliniken sehen sich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Daher könnte Klinik Höhenried Hilfskrankenhaus werden.

Landkreis – Angesichts der wachsenden Zahlen an Corona-Patienten steigt der Bedarf an Betreuungsbetten. Die Klinik Höhenried in Bernried soll deshalb auf Wunsch der Rettungszweckverbände ein Hilfskrankenhaus werden – möglicherweise auch für Patienten aus dem Landkreis Starnberg.

Ende März hatte die Klinik nach Angaben der Weilheimer Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) noch als Betreuungsalternative auf dem Zettel der für das Oberland zuständigen Führungsgruppe Katastrophenschutz gestanden. Jetzt soll die Einrichtung am Starnberger See in den Bereich des Rettungszweckverbands Fürstenfeldbruck eingegliedert werden, zu dem auch der Landkreis Starnberg zählt.

Mehr als 300 Betten im Bedarfsfall

Dessen Ärztlicher Leiter, der Starnberger Klinikchef Dr. Thomas Weiler, hat der Regierung von Oberbayern „ein Konzept für die Reha-Klinik Höhenried als Hilfskrankenhaus“ vorgestellt, teilt das Landratsamt Fürstenfeldbruck mit. Dort stünden im Bedarfsfall mehr als 300 Betten zur Verfügung. Die Reha-Klinik Höhenried ist eine gemeinnützige GmbH der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Sie vereint Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik unter einem Dach.

2017 feierte die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Höhenried ist bereits Teil einer landkreisübergreifenden Steuerung von Patienten. Diese wurde von Dr. Martin Dotzer, Ärztlicher Leiter im Oberland-Katastrophenschutz, angeordnet. Laut Krankenhaus GmbH könnte die Klinik „ab sofort“ durch die Kliniken in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und Landsberg belegt werden. Begründung: „In diesen Landkreisen werden dringend Reha-Kapazitäten benötigt, da diese aktuell fehlen.“ Die Entscheidung sei „in enger Absprache mit der Regierung von Oberbayern“ erfolgt, so Dotzer auf Nachfrage.