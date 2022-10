LBV trauert um Hans Werner, den Vogelmann

Von: Andrea Gräpel

Der Vogelstimmenimitator: Hans Werner ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben. © Hirschmann

Mit 87 Jahren ist Hans Werner am Sonntag gestorben. Werner ist Generationen von Naturfreunden durch seine vogelkundlichen Naturwanderungen am Ostufer des Starnberger Sees und über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, auch deshalb weil der Höhenrainer Vogelstimmen so trefflich nachahmen konnte. Aber nicht nur die Kreisgruppe Starnberg im Landesbund für Vogelschutz trauert um ihr langjähriges Mitglied, auch der Fotoclub Wolfratshausen, dessen ältestes Mitglied Hans Werner war.

Höhenrain - Der Sohn eines Chemie-Facharbeiters und einer Hausfrau wurde 1935 in München geboren. Seit seinem vierten Lebensjahr lebt er in Höhenrain, wo er nach der Schule Elektriker wurde, heiratete stolzer Vater von zwei Töchtern war, mindestens genauso stolz war er auf seine beiden Enkel. Schon im Alter von 18 Jahren begann er das Fotografieren und hat auch den Umstieg zur digitalen Fotografie mit Begeisterung vollzogen. Seit 1966 war er Mitglied beim Fotoclub Wolfratshausen. Von der Kreisgruppe Starnberg im LBV war er in den 1970ern einer der Gründungsväter und Träger der Goldenen Ehrennadel des LBV. Noch im vergangenen Jahr hatte er mit dem ehemalgen Kreisvorsitzenden Horst Guckelsberger 33 Nistkästen im Patientengarten des Klinikums Starnberg angebracht. Guckelsberger (84) kannte Werner seit 32 Jahren, schätzte dessen Geduld bei der Vogel- und Naturbeobachtung und denkt gern zurück daran, wenn Werner wieder mal „ein ganz besonderes Naturerlebnis“ hatte. „Nämlich immer“, sagt Guckelsberger. Ein anderes Zitat Werners wird dem Fotoclub in Erinnerung bleiben: „Keiner ist so gscheit, wie wir alle.“ Der Humor, die Geduld, seine Gabe, sich mit den Vögeln „unterhalten“ zu können – sie werden dem LBV fehlen. Wenn Werner davon erzählt habe, dass er sich zum Beispiel mit drei Braunkehlchen im Murnauer Moos unterhalten habe. Guckelsberger muss lachen und fügt hinzu, dass Werner im Gegensatz zu modernen Stimmenimitationen über Smartphones immer wusste, rechtzeitig aufzuhören. Er werde dem LBV fehlen.